1 órája
Máig nem feledik a Sötétkapu tragédiáját - Esztergom ma is emlékezik
Esztergomban már hagyománnyá vált megemlékezni 1956. október 26-ról. Ez a dátum egyet jelent a Sötétkapu tragédiájával. A polgármester megható ünnepi beszédet mondott.
Amikor Esztergom emlékezik az 1956. október 26-án történt tragédiára, nem pusztán egy általános forradalmi dátumra emlékeznek: ez a nap különösen fájdalmas helyi történésekkel kötődik a városhoz — a Sötétkapunál leadott sortűz áldozataira, akik közül sokan tollászkodó civilek voltak, akik hittek a szabadság ígéretében.
A Sötétkapu tragédiája
Az esztergomi események a forradalom hullámainak lokális megmutatkozásai voltak: a fővárosban zajló tiltakozások hírei hamar eljutottak Esztergomba, és sokan kiléptek az utcára közös tiltakozásra, támogatásukról biztosítva a budapestieket. A legfontosabb helyszín Esztergomban a Sötétkapu környéke, ahol a helyi forradalmi megmozdulás szinte véres eseménybe fordult át. 14 személy neve került fel a Sötétkapunál felállított emléktáblára hősi halottként.
Az események leírása szerint a demonstrálók – köztük diákok – kivonultak az utcára, és a menet Esztergom belvárosa felé tartott, amikor a Sötétkapu környékén harckocsik és katonai állások szerephez jutottak. A katonai parancsnokság épületéből kézifegyverekkel is lőttek, és legalább egy harckocsiágyú is tüzelést nyitott. A lövedékek egy autóbuszba csaptak be, amely utasokat szállított — és sokan azonnal életüket vesztették.
GALÉRIA: Megemlékezés 1956 hőseiről az esztergomi Sötétkapunál (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A megemlékezés hagyománya
Az esztergomi önkormányzat évek óta megszervezi az október 26-i helyi ünnepséget, hogy közösségi módon emlékezzen — „az esztergomi események és áldozatok előtt tisztelgünk” — hívják fel a lakosság figyelmét. A hagyomány szerint a megemlékezést a Sötétkapu közeli emlékműnél tartják. A diákok részvétele és helyi közösségi műsor is rendszeres eleme: az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium tanulói közreműködnek.
A sötétséget el lehet űzni fénnyel, a fényt azonban soha nem takarhatja be a sötétség.
- kezdte beszédét Hernádi Ádám, polgármester.
Esztergom történetében a Sötétkapu a forradalom legemblematikusabb helye.
−A szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban és tenni kell a békés hétköznapokban... Az 56-os nemzedék nem kérte, de puszta kezével is felvette a keresztet, amit a történelem neki szánt. Gyászoljuk azokat a hősöket, akiket 69 évvel ezelőtt harckocsi várt ezen a helyen. Ágyúlövés, géppisztoly tűz és halál... Az ő vérük lett az ára a későbbi szabadságnak − tette hozzá beszédében.