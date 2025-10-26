október 26., vasárnap

Visszaemlékezés

Máig nem feledik a Sötétkapu tragédiáját - Esztergom ma is emlékezik

Esztergomban már hagyománnyá vált megemlékezni 1956. október 26-ról. Ez a dátum egyet jelent a Sötétkapu tragédiájával. A polgármester megható ünnepi beszédet mondott.

Gábos Orsolya

Amikor Esztergom emlékezik az 1956. október 26-án történt tragédiára, nem pusztán egy általános forradalmi dátumra emlékeznek: ez a nap különösen fájdalmas helyi történésekkel kötődik a városhoz — a Sötétkapunál leadott sortűz áldozataira, akik közül sokan tollászkodó civilek voltak, akik hittek a szabadság ígéretében.

esztergomi Sötétkapu 1956 október 23.-i megemlékezés
Esztergomi Sötétkapu 1956 október 23.-i megemlékezés
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  Kemma.hu

A Sötétkapu tragédiája

Az esztergomi események a forradalom hullámainak lokális megmutatkozásai voltak: a fővárosban zajló tiltakozások hírei hamar eljutottak Esztergomba, és sokan kiléptek az utcára közös tiltakozásra, támogatásukról biztosítva a budapestieket. A legfontosabb helyszín Esztergomban a Sötétkapu környéke, ahol a helyi forradalmi megmozdulás szinte véres eseménybe fordult át.  14 személy neve került fel a Sötétkapunál felállított emléktáblára hősi halottként.

Az események leírása szerint a demonstrálók – köztük diákok – kivonultak az utcára, és a menet Esztergom belvárosa felé tartott, amikor a Sötétkapu környékén harckocsik és katonai állások szerephez jutottak. A katonai parancsnokság épületéből kézifegyverekkel is lőttek, és legalább egy harckocsiágyú is tüzelést nyitott. A lövedékek egy autóbuszba csaptak be, amely utasokat szállított — és sokan azonnal életüket vesztették. 

GALÉRIA: Megemlékezés 1956 hőseiről az esztergomi Sötétkapunál (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A megemlékezés hagyománya

Az esztergomi önkormányzat évek óta megszervezi az október 26-i helyi ünnepséget, hogy közösségi módon emlékezzen — „az esztergomi események és áldozatok előtt tisztelgünk” —  hívják fel a lakosság figyelmét.  A hagyomány szerint a megemlékezést a Sötétkapu közeli emlékműnél tartják. A diákok részvétele és helyi közösségi műsor is rendszeres eleme:  az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium tanulói közreműködnek. 

A sötétséget el lehet űzni fénnyel, a fényt azonban soha nem takarhatja be a sötétség.

- kezdte beszédét Hernádi Ádám, polgármester.
Esztergom történetében a Sötétkapu a forradalom legemblematikusabb helye. 

−A szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban és tenni kell a békés hétköznapokban... Az 56-os nemzedék nem kérte, de puszta kezével is felvette a keresztet, amit a történelem neki szánt. Gyászoljuk azokat a hősöket, akiket 69 évvel ezelőtt harckocsi várt ezen a helyen. Ágyúlövés, géppisztoly tűz és halál... Az ő vérük lett az ára a későbbi szabadságnak − tette hozzá beszédében. 

 

 

