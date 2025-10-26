Máig nem feledik a Sötétkapu tragédiáját - Esztergom ma is emlékezik

Amikor Esztergom emlékezik az 1956. október 26-án történt tragédiára, nem pusztán egy általános forradalmi dátumra emlékeznek: ez a nap különösen fájdalmas helyi történésekkel kötődik a városhoz — a Sötétkapunál leadott sortűz áldozataira, akik közül sokan tollászkodó civilek voltak, akik hittek a szabadság ígéretében.

Esztergomi Sötétkapu 1956 október 23.-i megemlékezés

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: Kemma.hu

A Sötétkapu tragédiája

Az esztergomi események a forradalom hullámainak lokális megmutatkozásai voltak: a fővárosban zajló tiltakozások hírei hamar eljutottak Esztergomba, és sokan kiléptek az utcára közös tiltakozásra, támogatásukról biztosítva a budapestieket. A legfontosabb helyszín Esztergomban a Sötétkapu környéke, ahol a helyi forradalmi megmozdulás szinte véres eseménybe fordult át. 14 személy neve került fel a Sötétkapunál felállított emléktáblára hősi halottként.

Az események leírása szerint a demonstrálók – köztük diákok – kivonultak az utcára, és a menet Esztergom belvárosa felé tartott, amikor a Sötétkapu környékén harckocsik és katonai állások szerephez jutottak. A katonai parancsnokság épületéből kézifegyverekkel is lőttek, és legalább egy harckocsiágyú is tüzelést nyitott. A lövedékek egy autóbuszba csaptak be, amely utasokat szállított — és sokan azonnal életüket vesztették.