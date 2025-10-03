1 órája
Nagy borospincévé alakul az esztergomi Sötétkapu
A térség borosgazdái és borai egy helyre települnek a Prímás Pince mellé. A második Boralagút a Sötétkapunál lesz, idén még nagyobb területen.
Stílszerűen a prímási borospincék mellett-fölött kap helyet idén is a térség borait egy helyen bemutató Boralagút. Ez lesz a második alkalom, hogy az idén 201 éves Sötétkapu megtelik borral, étellel, ízekkel, illatokkal.
A Sötétkapuban folytatódik az esztergomi fesztiválok sora
Esztergom bővelkedik fesztiválokban. Az MCC Feszt, a Fesztiválsziget koncertjei, a Szent István Napok, majd Hídünnep programjain mindenki kikapcsolódhatott tavaly is, idén is.
Az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok Egyesülete is gondolt egy nagyot tavaly októberben és összehívta a térség borászait egy hangulatos fesztiválra. Mint akkor a Kemma.hu-nak Szepesi Szabolcs szervező elmondta: várakozáson felül teljesített az első fesztivál, ahol 15 borászat képviseltette magát, mintegy 100 bormintával. A borfesztivál esztergomi helyszíne idén is ugyanaz, soroljuk, milyen borokat kóstolhattok.
Borfesztivál az alagútban
Idén is hasonlóan nagyot durran majd a fesztivál, ahol a neszmélyi Hilltop, a Galagonyás pince és a Szivek borászat nedűi mellett Bencsik János országgyűlési képviselő Kisbaka borászata is feltűnik majd. Bencsik János Facebook-oldalán is megosztotta a hírt.
A nedűk mellé a finom falatok is dukálnak: az esztergomi pulled pork nagyágyúja, a Smoke&Smell, a Prímás Pince és a Rétki Kézműves termékei mellett Vidra Péter séf is elhozza a legfinomabb ételeket.
A szervezők tájékoztatása szerit idén nem csak az alagútban, hanem a Szent Adalbert Központ előtti területen is asztalokkal, padokkal várnak mindenkit. A belépés ingyenes, a helyszínen kóstolói jegy vásárlásával lehet enni-inni.