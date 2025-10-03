október 3., péntek

Borfesztivál

1 órája

Nagy borospincévé alakul az esztergomi Sötétkapu

Címkék#Sötétkapu#Hilltop#I Boralagút#borászat

A térség borosgazdái és borai egy helyre települnek a Prímás Pince mellé. A második Boralagút a Sötétkapunál lesz, idén még nagyobb területen.

Kemma.hu

Stílszerűen a prímási borospincék mellett-fölött kap helyet idén is a térség borait egy helyen bemutató Boralagút. Ez lesz a második alkalom, hogy az idén 201 éves Sötétkapu megtelik borral, étellel, ízekkel, illatokkal.

Sötétkapu Boralagút
A Sötétkapuba idén érkezik a második Boralagút 
Forrás: 24 Óra

A Sötétkapuban folytatódik az esztergomi fesztiválok sora

Esztergom bővelkedik fesztiválokban. Az MCC Feszt, a Fesztiválsziget koncertjei, a Szent István Napok, majd Hídünnep programjain mindenki kikapcsolódhatott tavaly is, idén is.

Az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok Egyesülete is gondolt egy nagyot tavaly októberben és összehívta a térség borászait egy hangulatos fesztiválra. Mint akkor a Kemma.hu-nak Szepesi Szabolcs szervező elmondta: várakozáson felül teljesített az első fesztivál, ahol 15 borászat képviseltette magát, mintegy 100 bormintával. A borfesztivál esztergomi helyszíne idén is ugyanaz, soroljuk, milyen borokat kóstolhattok.

Borfesztivál az alagútban

Idén is hasonlóan nagyot durran majd a fesztivál, ahol a neszmélyi Hilltop, a Galagonyás pince és a Szivek borászat nedűi mellett Bencsik János országgyűlési képviselő Kisbaka borászata is feltűnik majd. Bencsik János Facebook-oldalán is megosztotta a hírt.

A nedűk mellé a finom falatok is dukálnak: az esztergomi pulled pork nagyágyúja, a Smoke&Smell, a Prímás Pince és a Rétki Kézműves termékei mellett Vidra Péter séf is elhozza a legfinomabb ételeket.

A szervezők tájékoztatása szerit idén nem csak az alagútban, hanem a Szent Adalbert Központ előtti területen is asztalokkal, padokkal várnak mindenkit. A belépés ingyenes, a helyszínen kóstolói jegy vásárlásával lehet enni-inni.

