Nagy borospincévé alakul az esztergomi Sötétkapu

Stílszerűen a prímási borospincék mellett-fölött kap helyet idén is a térség borait egy helyen bemutató Boralagút. Ez lesz a második alkalom, hogy az idén 201 éves Sötétkapu megtelik borral, étellel, ízekkel, illatokkal.

A Sötétkapuba idén érkezik a második Boralagút

A Sötétkapuban folytatódik az esztergomi fesztiválok sora

Esztergom bővelkedik fesztiválokban. Az MCC Feszt, a Fesztiválsziget koncertjei, a Szent István Napok, majd Hídünnep programjain mindenki kikapcsolódhatott tavaly is, idén is.

Az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok Egyesülete is gondolt egy nagyot tavaly októberben és összehívta a térség borászait egy hangulatos fesztiválra. Mint akkor a Kemma.hu-nak Szepesi Szabolcs szervező elmondta: várakozáson felül teljesített az első fesztivál, ahol 15 borászat képviseltette magát, mintegy 100 bormintával. A borfesztivál esztergomi helyszíne idén is ugyanaz, soroljuk, milyen borokat kóstolhattok.