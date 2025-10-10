október 10., péntek

„Ej, mi a sör!” – nézd meg, hogyan születik a habos ital a múzeumban

Címkék#Német Nemzetiségi Múzeum#Ej , mi a sör#esemény#komló#workshop

Az ősz nemcsak a forró teák és a sütőtök szezonja, hanem a hangulatos programoké is. Ilyenkor, amikor a levelek aranyba borulnak és a hűvös estéket egy jó társaság vagy egy finom ital melegíti fel, különösen jól esik valami újat tanulni – akár a sörkészítés rejtelmeiről.

Bajcsy Tünde

Kevesen tudják, hogy a sörfőzés évezredes hagyományokra épül, és nemcsak az ízvilága, hanem a közösségteremtő ereje is különleges. Az őszi időszak így tökéletes alkalom arra, hogy egy kis bepillantást nyerjünk a habos ital múltjába és készítésének titkaiba. Tatán a sörkészítés rejtelmeibe pillanthatunk bele a Német Nemzetiségi Múzeum programja keretén belül.

A sörkészítés művészete testközelből – Tatán is megismerhetjük, hogyan lesz a malátából és a komlóból aranyló ital.
A sörkészítés művészete testközelből – Tatán is megismerhetjük, hogyan lesz a malátából és a komlóból aranyló ital
Forrás: pexels.com

Sörkészítés és sörkshop Tatán

Október 12-én, vasárnap délután 15 órától a Német Nemzetiségi Múzeum egy igazán különleges őszi programmal várja a látogatókat: „Ej, mi a sör!” címmel egy interaktív, vidám és tanulságos sörworkshopra invitálják az érdeklődőket.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megvalósuló eseményen Bognár Péter és Liczki Dávid vezeti be a közönséget a házi sörfőzés és a sörtörténelem világába. A program nemcsak azoknak szól, akik maguk is kipróbálnák a sörkészítést, hanem mindenkinek, akit érdekel, hogyan lesz a malátából és a komlóból aranyló, habos ital.

Hogyan készül a sör?

A sörkészítés folyamata meglepően összetett: a csíráztatott árpából készült malátát pörkölik, majd vízzel és komlóval főzik, végül az élesztőnek köszönhetően indul el az erjedés. Az eredmény pedig egyedi minden főzetnél – attól függően, milyen arányban, milyen gondossággal készül. A Német Nemzetiségi Múzeum most éppen ezt a folyamatot hozza közelebb a látogatókhoz.

Az Ej, mi a sör! program részletei
Forrás: Facebook/Kuny Domokos Múzeum

Az esemény célja, hogy a látogatók kötetlen, barátságos hangulatban ismerkedhessenek meg a sörkészítés múltjával, a különféle sörtípusokkal és azok kulturális jelentőségével. A program egyben múzeumi őszi búcsúztató is, amely méltó lezárása lesz a szezon kulturális rendezvényeinek.

A részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött.

Korábban már írtunk róla, hogy hétvégén Tatán Geotóp Napot is tartanak, ahol bemutatják a 2025-ös év ásványát és ősmaradványát. A nyílt nap a vármúzeumban és a geológus kertben lesz szintén a hétvégén, október 11-én. 

 

 

