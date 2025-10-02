40 perce
Amerikai őrület titkát árulta el a tatai séf, videón, ahogy a smash burger készül
Egyre több helyen tűnik fel egy új gasztrodivat, amely különleges technikával és intenzív ízekkel hódít. A smash burger mostanra hozzánk is megérkezett. A tatai gasztro udvar séfje árulta el a népszerű street food titkát.
Egyre több helyen bukkan fel, és lassan itthon is meghódítja a gasztrovilágot: a smash burger. A különleges technikával készült hamburger titkairól Tóth Balázs, a gasztro udvar séfje mesélt, aki elárulta, hogyan készül az ő verziója.
A hamburger az egyik legnépszerűbb street food világszerte, ám a smash burger új lendületet hozott a klasszikus fogás életébe. Az amerikai stílusú elkészítés lényege, hogy a hús nem vastag pogácsában sül, hanem a serpenyőben erősen szétlapítják. Ettől a felülete ropogós, belül pedig szaftos marad, és az ízek sokkal intenzívebben összeérnek.
GALÉRIA: Megkóstoltuk Tóth Balázs smash burgerét (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Nálunk is hódít a smash burger
Tóth Balázs elárulta a népszerű hamburger titkát: az igazi smash burgert hagymán kell megsütni, ez adja a különleges ízvilág egyik alapját. A tatai séf a saját változatot is megalkotott, amelybe a klasszikus cheddar sajt és bacon mellé lilahagyma-lekvárt is tesz.
– Az eredeti smash burger egyszerű: hús, sajt, szósz és esetleg bacon. Nincs benne saláta, paradicsom vagy más zöldség. Én azonban szerettem volna egy kis csavart, ezért került bele a hagymalekvár – mondta a séf.
Kulináris élmények Tatán: a gasztro udvar új csillaga Tóth Balázs séf
Hozzátette: bár minden séf kicsit máshogy készíti, az alap mégis közös – a húspogácsa „szétütése” a forró lapon. A nevét is (smash) erről kapta. Ez az apró különbség teszi a smash burgert olyan népszerűvé.
– Most mindenhol felkapott, a fővárosban már hónapok óta nagy divat. Nálunk viszont most kezdi igazán meghódítani a vendégeket – tette hozzá.
A The Balázs Brothers séfje szerint a smash burger varázsa abban rejlik, hogy egyszerre egyszerű és mégis különleges: kevés alapanyaggal dolgozik, mégis karakteres, intenzív ízeket kínál. Nem csoda, hogy egyre több vendég keresi ezt a változatot a klasszikus hamburger helyett.
A legjobb hamburgerek nyomában
Korábban a Kemma.hu megnézte, hogy melyek Komárom-Esztergom legkedveltebb hamburgerezői.
A Google-értékelések alapján Tatabányán a Memento Burgers & More emelkedik ki, amely 5 csillagos visszajelzéseivel a legnépszerűbb hely a környéken. Szorosan mögötte több 4,9 csillagos burgerező is sorakozik – például a kocsi Berni’s Burger & Ice Cream, a márihalmi B33 Burger Truck, a dorogi Stop Burger, vagy az esztergomi Smoke and Smell BBQ és a Beugró Burger.
A 4,8–4,7 csillagos helyek között találjuk a kocsi Full Falatot, a bajóti Ördöge Van büfét, a tatai Fáklya falatozót, valamint a tarjáni Öreg Favágó Kocsmáját, amely bajor hangulatával és különleges kínálatával az egyik legnagyobb vendégkedvenc.