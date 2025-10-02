Amerikai őrület titkát árulta el a tatai séf, videón, ahogy a smash burger készül

Egyre több helyen bukkan fel, és lassan itthon is meghódítja a gasztrovilágot: a smash burger. A különleges technikával készült hamburger titkairól Tóth Balázs, a gasztro udvar séfje mesélt, aki elárulta, hogyan készül az ő verziója.

A tatai gasztro udvar legújabb street fodja a smash burger Amerikát meghódítva érkezett el hozzánk is

A hamburger az egyik legnépszerűbb street food világszerte, ám a smash burger új lendületet hozott a klasszikus fogás életébe. Az amerikai stílusú elkészítés lényege, hogy a hús nem vastag pogácsában sül, hanem a serpenyőben erősen szétlapítják. Ettől a felülete ropogós, belül pedig szaftos marad, és az ízek sokkal intenzívebben összeérnek.