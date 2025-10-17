Egyre több sikló a ház körül, ezt tedd ha egy ilyen hüllővel találod szemben magad

A kígyók, gyíkok és siklók Magyarországon gyakoribbak, mint azt gondolnánk. Elég egy szeletnyi természet, és szinte bizonyos, hogy ha figyelmesek vagyunk, megpillanthatunk egy-egy napfürdőző gyíkot a sziklákon, vagy fatuskókon. Nincs ez másként a siklókkal sem, bár tény, ők sokkal jobb rejtőzködők, és kevésbé teszik ki magukat a kíváncsi szemeknek.

Az erdei sikló az egyik leghosszabb hüllő hazánkban

Fotó: Petrovics Milán

Siklók a házunk táján - miért?

Bár általánosságban elmondható, hogy egyik hazai hüllőfaj sem keresi kifejezetten az ember társaságát, mégis sokuk jelen van körülöttünk. Ez nyáron a táplálkozásukhoz, télen pedig az életben maradásukhoz kötődik. A rovarokban dúskáló kertek gyakori lakói a zöld- és fürge gyíkok, rájuk pedig előszeretettel vadászik a rézsikló és az erdei sikló. A természetközeli falvak közelében gyakran megfordulnak, és néha bizony a szemünk elé is kerülnek, például fűnyírás közben, vagy a tűzifa kupacok alól. Okunk persze nincs a komolyabb védekezésre, hiszen amellett, hogy méreggel nem rendelkeznek, úgy félik az embert, akár a tüzet, és pillanatok alatt tovakúsznak a sűrű növényzetbe.

A kockás sikló a vizeink lakója

Fotó: Petrovics Milán

A vizek körül sompolygó siklófajok általában gyakrabban előbukkannak, mint szárazföldi társaik. A Balatoni nyár egyik sajátossága a parti kövek közül meredő siklófejek jelenléte, melyek általában akkor is mozdulatlanul ágaskodnak, a hullámzásnak ellenállva, ha körülöttük emberek sétálnak. A kockás- és vízi siklók ugyanis többnyire hozzászoktak az emberi jelenléthez, és kevésbé ijedősek, ha tartjuk a tisztes távolságot. Védekezésül persze ők sem pengeéles fogaikat és halálos mérgüket hívják: egyszerűen eltűnnek a kövek és vízinövények takarásában. Vizek közelében lévő települések kertjeiben, vendégünk lehet a vízisikló, mely nevével ellentétben kevésbé kötődik szorosan a vízhez, mint nembéli társa, a kockás sikló. És, hogy miért nem veszélyes kígyók ezek az állatok?