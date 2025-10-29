Helyi közélet
29 perce
Segítség a seregszemlére
A tatabányai székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete már évek óta egyik szakmai védnöke a fővárosi OTTHONDesign otthonteremtési szakkiállításnak.
Az immár tizennegyedik tavaszi seregszemlén az érdekvédelmi szakmai szervezet ismét segíti a természetes kövek és műkövek szélesebb körű megismertetését. A kövesek csapatához tartozók, kellő időben jelzett szándékkal, kedvezményesen vehetnek részt kiállítóként a nemzetközi hírű, elismerten színvonalas seregszemlén.
