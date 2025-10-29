október 29., szerda

Helyi közélet

1 órája

Segítség a seregszemlére

Címkék#tatabánya#rövidhírek#Vállalkozók Országos Szövetség

A tatabányai székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete már évek óta egyik szakmai védnöke a fővárosi OTTHONDesign otthonteremtési szakkiállításnak.

Fenyvesi Károly

Az immár tizennegyedik tavaszi seregszemlén az érdekvédelmi szakmai szervezet ismét segíti a természetes kövek és műkövek szélesebb körű megismertetését. A kövesek csapatához tartozók, kellő időben jelzett szándékkal, kedvezményesen vehetnek részt kiállítóként a nemzetközi hírű, elismerten színvonalas seregszemlén.

 

