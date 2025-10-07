53 perce
4 új kamerás sebességmérőt tesztelnek a 10-es útnál, itt lehet velük találkozni
Egyre több helyen telepítenek új eszközöket a gyorshajtás visszaszorítására. A sebességmérő kamera puszta jelenléte is lassításra készteti az autósokat, így biztonságosabbá válhat a közlekedés.
Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő kamerák és dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A gyorshajtók kiszűrése érdekében legutóbb például három új trafiboxot helyeztek ki Tatabányán. Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt. Most új helyekre került ki sebességmérő kamera.
Biztonságosabb lett Tatabánya: új trafiboxok kerültek ki a városba
Sebességmérő kamera: itt találkozhatsz velük
Nyergesújfalu Város Önkormányzata hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy jelenleg több helyen is tesztelés alatt van új, kamerás sebességmérő. Mint kiderült, az alábbi szakaszokon lehet velük találkozni:
- Óvoda utca – 10-es főút sarkán
- Idősek otthonánál – rendőrség közelében - a 10-es főúton
- Városháza – zeneiskola – gimnázium körzetében
- Munkácsy – liget – Kazinczy utcák kereszteződésénél
Valamennyi sebességmérő az úgynevezett Véda-típus, ami azt jelenti, hogy a felvett adatokat azonnal küldi zárt rendszeren a rendőrség központjába.
Trafibox: itt a legfrissebb lista a Komárom-esztergomi sebességmérőkről
További fejlesztések is jönnek
A bejegyzésből az is kiderült, hogy a képviselő-testület által javasolt további helyszíneken is lesznek új térfigyelő kamerák, amik néhány hónap múlva kerülnek beüzemelésre. Többségük 360 fokban látó készülék. Így év végére összesen 43 kamera védi a biztonságot és akadályozza meg a szabályellenes magatartást, mint például a bűncselekménynek számító illegális hulladéklerakást.
Új rendszer:
- OTP Bank mellett Jókai Mór utcát néző
- Sánc és Vadkörtefa utca
- Május 1 tér, szelektív sziget környéke
- Május 1 téri játszótér
- Régi köztemető (2 darab)
- Új köztemető (2 darab)
- Benedek Elek óvoda
- Ászoknál behajtani tilos megfigyelése
- Óvoda utca vége (régi szeméttelep bejárata)
- Kernstok u. eleje a kerékpársáv védelmében
- Tó utcai garázsok
- Kálmán Imre téri parkoló
- Görpark és sportpályák mellett
- Padányi tér, iskolánál
- Városháza udvara (2 darab)
- Ady Művelődési központ mögötti pálya és szelektív sziget
- Dunai lejáró (Bottyán köz)