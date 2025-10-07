4 új kamerás sebességmérőt tesztelnek a 10-es útnál, itt lehet velük találkozni

Sebességmérő kamera: itt találkozhatsz velük

Nyergesújfalu Város Önkormányzata hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy jelenleg több helyen is tesztelés alatt van új, kamerás sebességmérő. Mint kiderült, az alábbi szakaszokon lehet velük találkozni:

Óvoda utca – 10-es főút sarkán Idősek otthonánál – rendőrség közelében - a 10-es főúton Városháza – zeneiskola – gimnázium körzetében Munkácsy – liget – Kazinczy utcák kereszteződésénél

Valamennyi sebességmérő az úgynevezett Véda-típus, ami azt jelenti, hogy a felvett adatokat azonnal küldi zárt rendszeren a rendőrség központjába.