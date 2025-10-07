október 7., kedd

Közlekedés

1 órája

4 új kamerás sebességmérőt tesztelnek a 10-es útnál, itt lehet velük találkozni

Egyre több helyen telepítenek új eszközöket a gyorshajtás visszaszorítására. A sebességmérő kamera puszta jelenléte is lassításra készteti az autósokat, így biztonságosabbá válhat a közlekedés.

Kemma.hu

Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő kamerák és dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A gyorshajtók kiszűrése érdekében legutóbb például három új trafiboxot helyeztek ki Tatabányán. Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt. Most új helyekre került ki sebességmérő kamera.

sebességmérő kamera
Több sebességmérő kamera is kikerült a 10-es főútnál
Forrás: Nyergesújfalu Város Önkormányzata/Facebook

Sebességmérő kamera: itt találkozhatsz velük

Nyergesújfalu Város Önkormányzata hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy jelenleg több helyen is tesztelés alatt van új, kamerás sebességmérő. Mint kiderült, az alábbi szakaszokon lehet velük találkozni:

  1. Óvoda utca – 10-es főút sarkán 
  2. Idősek otthonánál – rendőrség közelében - a 10-es főúton
  3. Városháza – zeneiskola – gimnázium körzetében
  4. Munkácsy – liget – Kazinczy utcák kereszteződésénél

Valamennyi sebességmérő az úgynevezett Véda-típus, ami azt jelenti, hogy a felvett adatokat azonnal küldi zárt rendszeren a rendőrség központjába.

További fejlesztések is jönnek

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a képviselő-testület által javasolt további helyszíneken is lesznek új térfigyelő kamerák, amik néhány hónap múlva kerülnek beüzemelésre. Többségük 360 fokban látó készülék. Így év végére összesen 43 kamera védi a biztonságot és akadályozza meg a szabályellenes magatartást, mint például a bűncselekménynek számító illegális hulladéklerakást.

Új rendszer:

  • OTP Bank mellett Jókai Mór utcát néző
  • Sánc és Vadkörtefa utca 
  • Május 1 tér, szelektív sziget környéke
  • Május 1 téri játszótér
  • Régi köztemető (2 darab) 
  • Új köztemető (2 darab)
  • Benedek Elek óvoda
  • Ászoknál behajtani tilos megfigyelése
  • Óvoda utca vége (régi szeméttelep bejárata)
  • Kernstok u. eleje a kerékpársáv védelmében 
  • Tó utcai garázsok
  • Kálmán Imre téri parkoló
  • Görpark és sportpályák mellett
  • Padányi tér, iskolánál
  • Városháza udvara (2 darab)
  • Ady Művelődési központ mögötti pálya és szelektív sziget
  • Dunai lejáró (Bottyán köz)

 

