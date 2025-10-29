A szomszédban már a gyors gyaloglás is tilos? Jobb lesz, ha odafigyel, jöhet a büntetés

A pozsonyi parlament új közlekedési törvénye szerint a járdán legfeljebb 6 km/órával lehet haladni. A cél a gyalogosok biztonsága, de sokan már most attól tartanak, hogy a reggeli rohanás a buszhoz vagy az iskolába gyorshajtásnak minősülhet. A sebességkorlátozás Szlovákiában beindította a mémgyárat.

Sebességkorlátozás Szlovákiában: aki 6 km/óránál gyorsabban megy, megszegi a szabályokat

A pozsonyi parlament döntése szerint januártól a járdákon legfeljebb 6 km/órás sebességgel lehet közlekedni. A törvény célja a gyalogosok védelme, hiszen az utóbbi időben megszaporodtak a rolleresek és biciklisek okozta balesetek. Papíron tehát minden logikus – csak épp a gyakorlatban vált az egész az internet új kedvenc poénjává.

Mert bár az előírás nem a gyalogosokra vonatkozik, sokan máris azon viccelődnek, hogy a reggeli sietség, a busz utáni sprint vagy a gyors bevásárlás mostantól hivatalosan is „gyorshajtásnak” számíthat.

A rolleresek sem ússzák meg

A törvénymódosítás hivatalosan a rolleresekre és kerékpárosokra vonatkozik. Ők a járdán legfeljebb 6 km/órával haladhatnak – ami körülbelül a gyaloglás tempója. Aki próbált már e-rollerezni ilyen lassan, tudja: ez a gyakorlatban nagyjából annyit jelent, mintha tolnánk a rollert, nem pedig mennénk vele. Illetve, a biciklizés sebessége sem így működik.

A szlovák belügy ugyanakkor hangsúlyozta: a cél nem a büntetés, hanem a biztonság. Bár ha valaki már most stoppert szerel a kormányra, valószínűleg nem teljesen alaptalanul teszi.

A sofőröknél megemelték a korhatárt

A sebességkorlátozás mellett nem ez az egyetlen újdonság: a parlament megemelte a kötelező orvosi vizsgálat korhatárát is. A jövőben a sofőröknek csak 70 éves kor fölött kell átesniük kötelező orvosi vizsgálaton – az eddigi 65 helyett. A döntést azzal indokolták, hogy a 65–70 éves korosztály kevés balesetet okoz, és a modern autók biztonsági rendszerei sokat segítenek a balesetek elkerülésében.

Lassúság = nyugalom

Szakértők szerint a sebességkorlátozás Szlovákiában a világ legbékésebb közlekedését hozhatja el. Nem lesznek csengetések, nem lesz rohanás – csak kiegyensúlyozott sétálók, akik minden lépést komolyan vesznek. Egyesek szerint ez lehet az „európai zen” megvalósulása: belső béke, külső 6 km/óra.