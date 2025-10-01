1 órája
Tovább terjed a sárgaság: már 1500 embert figyelnek meg a Hepatitis-fertőzés miatt
Az őszi időszakban egyre több a fertőzés, és a szakemberek ismét fokozott óvatosságra intenek. A sárgaság továbbra is több településen terjed, miközben a légúti megbetegedések száma is magas. Az észak-komáromi egészségügyi hivatal szigorú intézkedésekkel próbálja megfékezni a járványt, de a helyzet továbbra is aggodalomra ad okot.
Szlovákiában a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss beszámolója szerint a 39. naptári héten több száz légúti fertőzést regisztrált a Komáromi járásban, miközben továbbra is aktívak a vírusos májgyulladás gócai Ógyallán (Hurbanovo) és Észak-Komáromban. Továbbra is óva intenek a szakemberek a sárgaság fertőzés veszélye miatt Szlovákiában.
Sárgaság és influenza - tombol a járvány
A Komáromi járásban a múlt héten 323 légúti megbetegedést regisztráltak. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer emberből átlagosan 1301 betegedett meg, vagyis az előző héthez képest 37 százalékkal kevesebben kerültek orvoshoz. Leginkább a kisgyermekek érintettek: az 0–5 évesek körében négyezer fölötti az esetszám százezer főre vetítve. A fertőzések közül 11 eset szövődményekkel zajlott, például középfül- vagy arcüreggyulladással.
Influenza és influenzaszerű betegségből 30 esetet jegyeztek fel, ami az összes légúti megbetegedés közel negyedét jelenti. Jó hír, hogy ez a szám is csökkent az előző héthez képest, nagyjából a felére. A laborvizsgálatok vegyes eredményt hoztak: a szezon kezdete óta 67 mintát elemeztek, ezek közül több is pozitív lett – 13 influenza A, 5 influenza B, 4 RS vírus, valamint 2 COVID–19 esetet mutattak ki.
A jó hír, hogy az iskolák és óvodák működésében nem kellett szünetet elrendelni a megbetegedések miatt.
Vírusos májgyulladás - Ógyallán még mindig rossz a helyzet
A hepatitis A (VHA) járvány azonban továbbra is tart a térségben. A 39. héten újabb egy esetet regisztráltak, így szeptember 29-ig összesen 140 beteget tartanak nyilván a Komáromi járásban. A RÚVZ beszámolója szerint jelenleg négy aktív járványgóc van a járásban: három Ógyallán, egy Komáromban.
Mi az a sárgaság?
Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk:
„A sárgaság (ikterusz) nem önálló betegség, hanem tünet, amelyet a vérben megemelkedett bilirubinszint okoz. Ilyenkor a bőr, a szemfehérje és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése figyelhető meg. Okai sokfélék lehetnek, de a mostani járványban a vírusos májgyulladás (hepatitis A) áll a háttérben.”
Szigorú intézkedések – kézmosástól az oltásokig
A Komáromi járás közegészségügyi hivatalának munkatársai számos intézkedést vezettek be a fertőzések visszaszorítása érdekében.
- Járványügyi vizsgálatok zajlanak minden érintett gócban.
- 1577 személy áll orvosi megfigyelés alatt, akik kapcsolatban voltak a betegekkel.
- Kötelező oltásokat írtak elő a kontaktoknak.
- Fertőtlenítést végeznek a gócokban.
- Az iskoláknak részletes higiéniai utasításokat adtak ki, és 1874 gyermek kapott eddig oktatást a helyes kézmosási technikáról.
- Oktatóvideókat is eljuttattak a rendelőkbe, amelyeket a várótermekben vetítenek.
- Együttműködnek az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési hatósággal.
Az ógyallai helyzet külön intézkedéseket igényelt: fertőtlenítették az artézi kutat, amelyet ivóvízként használnak a lakosok, és biztosították az érintettek számára a tiszta vízellátást.
Az intézkedések között szerepel az élelmiszeripari vállalkozások és a szociális szolgáltatók ellenőrzése is, hogy biztosítsák a megfelelő higiéniai feltételeket.
Ezekre a tünetekre figyeljünk!
A betegség kezdetben influenzaszerű panaszokat okozhat, majd később jelentkezik a sárgaság. A hepatitis A fertőzés tünetei közé tartozhat a hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom, valamint a bőr és a szemfehérje besárgulása.
A gyógyulás általában néhány hét alatt megindul, de a teljes felépülés akár hónapokig is eltarthat, és szigorú diétát kell tartani, kerülve az alkoholt és a májat terhelő anyagokat. Súlyosabb esetben kórházi ellátás is szükséges lehet.
