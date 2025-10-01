október 1., szerda

Járvány

1 órája

Tovább terjed a sárgaság: már 1500 embert figyelnek meg a Hepatitis-fertőzés miatt

Címkék#influenzaszerű#Hepatitis A#vírusos#Komáromi járásban#sárgaság#járvány#májgyulladás

Az őszi időszakban egyre több a fertőzés, és a szakemberek ismét fokozott óvatosságra intenek. A sárgaság továbbra is több településen terjed, miközben a légúti megbetegedések száma is magas. Az észak-komáromi egészségügyi hivatal szigorú intézkedésekkel próbálja megfékezni a járványt, de a helyzet továbbra is aggodalomra ad okot.

Bajcsy Tünde

Szlovákiában a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss beszámolója szerint a 39. naptári héten több száz légúti fertőzést regisztrált a Komáromi járásban, miközben továbbra is aktívak a vírusos májgyulladás gócai Ógyallán (Hurbanovo) és Észak-Komáromban. Továbbra is óva intenek a szakemberek a sárgaság fertőzés veszélye miatt Szlovákiában.

Az RÚVZ a sárgaság megfékezése érdekében is kiemelten hangsúlyozza a kézfertőtlenítés fontosságát.
Forrás: pexels.com

Sárgaság és influenza - tombol a járvány

A Komáromi járásban a múlt héten 323 légúti megbetegedést regisztráltak. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer emberből átlagosan 1301 betegedett meg, vagyis az előző héthez képest 37 százalékkal kevesebben kerültek orvoshoz. Leginkább a kisgyermekek érintettek: az 0–5 évesek körében négyezer fölötti az esetszám százezer főre vetítve. A fertőzések közül 11 eset szövődményekkel zajlott, például középfül- vagy arcüreggyulladással.

Influenza és influenzaszerű betegségből 30 esetet jegyeztek fel, ami az összes légúti megbetegedés közel negyedét jelenti. Jó hír, hogy ez a szám is csökkent az előző héthez képest, nagyjából a felére. A laborvizsgálatok vegyes eredményt hoztak: a szezon kezdete óta 67 mintát elemeztek, ezek közül több is pozitív lett – 13 influenza A, 5 influenza B, 4 RS vírus, valamint 2 COVID–19 esetet mutattak ki.

A jó hír, hogy az iskolák és óvodák működésében nem kellett szünetet elrendelni a megbetegedések miatt.

Vírusos májgyulladás - Ógyallán még mindig rossz a helyzet

A hepatitis A (VHA) járvány azonban továbbra is tart a térségben. A 39. héten újabb egy esetet regisztráltak, így szeptember 29-ig összesen 140 beteget tartanak nyilván a Komáromi járásban. A RÚVZ beszámolója szerint jelenleg négy aktív járványgóc van a járásban: három Ógyallán, egy Komáromban.

Mi az a sárgaság?

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk:
„A sárgaság (ikterusz) nem önálló betegség, hanem tünet, amelyet a vérben megemelkedett bilirubinszint okoz. Ilyenkor a bőr, a szemfehérje és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése figyelhető meg. Okai sokfélék lehetnek, de a mostani járványban a vírusos májgyulladás (hepatitis A) áll a háttérben.”

Szigorú intézkedések – kézmosástól az oltásokig

A Komáromi járás közegészségügyi hivatalának munkatársai számos intézkedést vezettek be a fertőzések visszaszorítása érdekében.

  • Járványügyi vizsgálatok zajlanak minden érintett gócban.
  • 1577 személy áll orvosi megfigyelés alatt, akik kapcsolatban voltak a betegekkel.
  • Kötelező oltásokat írtak elő a kontaktoknak.
  • Fertőtlenítést végeznek a gócokban.
  • Az iskoláknak részletes higiéniai utasításokat adtak ki, és 1874 gyermek kapott eddig oktatást a helyes kézmosási technikáról.
  • Oktatóvideókat is eljuttattak a rendelőkbe, amelyeket a várótermekben vetítenek.
  • Együttműködnek az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési hatósággal.

Az ógyallai helyzet külön intézkedéseket igényelt: fertőtlenítették az artézi kutat, amelyet ivóvízként használnak a lakosok, és biztosították az érintettek számára a tiszta vízellátást.

Az intézkedések között szerepel az élelmiszeripari vállalkozások és a szociális szolgáltatók ellenőrzése is, hogy biztosítsák a megfelelő higiéniai feltételeket.

Ezekre a tünetekre figyeljünk!

A betegség kezdetben influenzaszerű panaszokat okozhat, majd később jelentkezik a sárgaság. A hepatitis A fertőzés tünetei közé tartozhat a hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom, valamint a bőr és a szemfehérje besárgulása.

A gyógyulás általában néhány hét alatt megindul, de a teljes felépülés akár hónapokig is eltarthat, és szigorú diétát kell tartani, kerülve az alkoholt és a májat terhelő anyagokat. Súlyosabb esetben kórházi ellátás is szükséges lehet.

Korábban is felhívtuk a figyelmet

Szeptember 18-án beszámoltunk arról, hogy tovább terjed a sárgaság a Felvidéken, és akkor 119 megbetegedést tartottak nyilván a Komáromi járásban.

Szeptember 14-i cikkünkben pedig azt írtuk: „Az elmúlt hetekben egyre több a megbetegedés, és a szakembereknek minden erejükre szükség van, hogy megfékezzék a fertőzés láncát. A sárgaság egyre több beteget érint, és a gócok felszámolása minden eddiginél nagyobb kihívást jelent.”

A mostani adatok is azt mutatják: a helyzet továbbra is súlyos, és hosszabb távú intézkedésekre lesz szükség a fertőzések visszaszorításához.

 

