Külső felújítás

1 órája

Megszépült a sárberki iskola - színes kerítés és falevélmentes udvar várja a tanulókat

A tatabányai iskolában kreatív módon töltötték el a kötelező szombati tanítási napot. A sárberki iskola kívülről megszépült, a kerítés minden színben pompázik, és a lehullott falevelek sem csúfítják tovább az udvart.

Gábos Orsolya

A hétvégén a Pólya György Általános Iskolát szépítették a gyerekek a tanáraik közreműködésével együtt. A sárberki iskola színes kerítést kapott, hasonlatosan az Óvárosi Bölcsődéhez. A lehullott falevelek is összegereblyézésre kerültek, így nem csúfítják tovább az udvart.

sárberki iskola
A fázó gyermekeket meleg teával melegítették fel a sárberki iskola falai közt
Forrás: Facebook/Szabó Zsuzsanna-Sárberekért

Így mulatott a sárberki iskola szombaton

Szombaton, a kötelező munka illetve tanítási napon Tatabányán a Pólya György Általános Iskolában felújítási, környezetszépítési munkákat végeztek a diákok tanáraik segítségével. Többek közt

  • kerítést hegesztettek
  • faleveleket gereblyéztek
  • zavaró faágakat levágták
  • kerítést csiszoltak, portalanítottak, festettek
  • meleg teát osztottak,

így tehát az őszi kerti munkálatok után a forró teát kortyolgatva könnyedén felmelegedhetnek azok, akik nem bírják a hűvösebb időjárást. A kerítés a szivárvány minden színében pompázik, így ezentúl biztos nem lehet eltéveszteni a Pólya György iskolát.

Nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Úgy láttam, nem érzékelik, hogy szombat van, és pont ez volt a célunk. Hasznosan töltöttük az időt és nagyon hamar eltelt a nap.

- mondta Szabó Zsuzsanna gyógypedagógus, önkormányzati képviselő, aki nagyon szeret a gyerekek társaságában lenni.

 

