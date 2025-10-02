Ehhez a neves színházhoz igazolt a nyergesújfalusi színész

Sághy Tamás, a Nyergesújfaluból származó színész, a Jóbban rosszban című sikersorozat sztárja a Vígszínházhoz igazolt. Az átalakulás művésze megosztotta a nézőkkel élete, munkássága legérdekesebb pillanatait.

Fotó: Nagy Norbert/ Fejér Megyei Hírlap / Forrás: feol

A híres budapesti színház riportere arról kérdezte a művész urat, hogy mi volt az első színpadi szerepe. A színész pedig elmondta, hogy ez még egy mesedarab volt még Zalaegerszegen, a Sziget-kék című darab, amiben Cocó lovat játszotta. Beszámolt arról is, hogy van premier előtti rituáléja, méghozzá az, hogy már előtte egy fél órával nem szereti, hogyha bárki is zavarja, mert akkor már nagyon koncentrál.

Csemegeszőlő nagybirtokos-kisbirtokos, az nagyon szívesen.

- válaszolta arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozna szívesen, ha nem színész lenne. Viccesen elmondta azt is, hogy nem tud hangszeren játszani, de rendkívül jól eljátssza, hogy tud játszani.

Tizenkét éves lehettem és az édesanyám Nyergesújfaluról elvitt engem megnézni a III. Richárd című darabot a Vígszínházba, ahol még emlékszem, hogy Kern András volt a főszereplő. Az egy nagyon meghatározó élmény volt. Alig várom már, hogy elkezdjek próbálni, és megismerjem a kollégákat.

- mondta el személyes kötődését a Vígszínházhoz. Sághy Tamás mellett Kovács Tamás és Szász Júlia is csatlakozott a társulathoz.