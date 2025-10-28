október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadkár

1 órája

Újabb rongálás - a Síkvölgyi temető több sírja is felújításra szorul

Címkék#Tatabánya-Síkvölgy#rongálás#temető#vadkár

Szinte minden évben szembesülnünk kell a ténnyel, hogy a temetőkben gondosan ápolt sírok közül van, amelyik nem vészeli át épségben az évet. Idén sincs ez másként: rongálás áldozata lett több sír is a Síkvölgyi temetőben.

Petrovics Milán

Ahogy közeledik a Halottak napja, egyre többen zarándokolnak ki a temetőkbe, leróni tiszteletüket elvesztett szerettük iránt. Sokan viszont csak ezen alkalmakkor veszik észre, hogy a gondosan ápolt sírjuk rongálás, vagy tolvajlás áldozata lett. 

rongálás temető
A temetők rongálása sehol sem egyedi eset 
Fotó: Mártonfai Dénes

Rongálás a Síkvölgyi temetőben - betörtek a vadak

Sajnos sokaknak nem kell bemutatni, mily szívszorító eset, amikor egy szerettünk sírját kár éri. A Síkvölgyi temető kopjafa parcellájában öt sír is károsodott, számolt be erről Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi oldala. Elmondták, hogy a károkat vadak okozták, amely szintén nem egyedi eset, ha rongálásról van szó. Tavaly szeptemberben például vaddisznók törtek be az ácsteszéri temetőbe, ahol számtalan sír virágait és növényeit pusztították el. 

A Síkvölgyi temető vadkáráról a T-Szol Zrt. fog gondoskodni - remélhetőleg nem fordul többet elő ilyen eset. A rongálások okozta károk sokszor nem elenyészőek. A komáromi temetőben vascsővel hadonászó férfi például 240 ezer forintos kárt okozott néhány perc alatt. 

Remélhetőleg nem lesz több ilyen eset, és a temetők nyugalmát a későbbiekben, egyedül az oda betérő gyászolók neszei törik csak meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu