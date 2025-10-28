1 órája
Újabb rongálás - a Síkvölgyi temető több sírja is felújításra szorul
Szinte minden évben szembesülnünk kell a ténnyel, hogy a temetőkben gondosan ápolt sírok közül van, amelyik nem vészeli át épségben az évet. Idén sincs ez másként: rongálás áldozata lett több sír is a Síkvölgyi temetőben.
Ahogy közeledik a Halottak napja, egyre többen zarándokolnak ki a temetőkbe, leróni tiszteletüket elvesztett szerettük iránt. Sokan viszont csak ezen alkalmakkor veszik észre, hogy a gondosan ápolt sírjuk rongálás, vagy tolvajlás áldozata lett.
Rongálás a Síkvölgyi temetőben - betörtek a vadak
Sajnos sokaknak nem kell bemutatni, mily szívszorító eset, amikor egy szerettünk sírját kár éri. A Síkvölgyi temető kopjafa parcellájában öt sír is károsodott, számolt be erről Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi oldala. Elmondták, hogy a károkat vadak okozták, amely szintén nem egyedi eset, ha rongálásról van szó. Tavaly szeptemberben például vaddisznók törtek be az ácsteszéri temetőbe, ahol számtalan sír virágait és növényeit pusztították el.
A Síkvölgyi temető vadkáráról a T-Szol Zrt. fog gondoskodni - remélhetőleg nem fordul többet elő ilyen eset. A rongálások okozta károk sokszor nem elenyészőek. A komáromi temetőben vascsővel hadonászó férfi például 240 ezer forintos kárt okozott néhány perc alatt.
Remélhetőleg nem lesz több ilyen eset, és a temetők nyugalmát a későbbiekben, egyedül az oda betérő gyászolók neszei törik csak meg.