A cigányság és a rendőrség együttműködése, a roma önkormányzatok is fellépnek a drog fogyasztás ellen

Címkék#rendőrség#dorog#Roma Police Café#roma önkormányzat

Roma önkormányzati képviselők, rendőrök, iskolaőrök és szakemberek együtt keresték a megoldást a kábítószer megelőzése érdekében. Most Dogon tartották meg a Roma Police Cafét, ahol a drogprevencióról beszélgettek.

Kemma.hu

Október 27-én Dorogon, a József Attila Művelődési Házban roma önkormányzati képviselők, rendőrök, iskolaőrök és gyermekvédelmi szakemberek találkoztak egy kávéházi beszélgetésre a Roma Police Café keretében. Bálint Gabriella rendőr alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője irányításával szó esett a cigányság és a rendőrség együttműködéséről a kábítószer-megelőzésben.

Roma Police Café
Roma Police Café: a roma önkormányzatok kábítószer ellen is küzdeni fognak
Forrás:  police.hu

Újabb állomása volt a Roma Police Cafénak

A résztvevők megosztották saját tapasztalataikat, és abban egyetértettek, hogy a drogfogyasztás hátterében gyakran a nehéz életkörülmények, kilátástalanság, hiányos információk, rossz családi minták és a divat áll. Megoldást a stabil értékrend kialakítása és a megfelelő tájékoztatás jelenthet – írta a police.hu.

Kiemelték, hogy a megelőzés nem csak a rendőrség feladata, hanem mindenkié, és ha már kialakult a függőség, a teljes körű kezeléshez jól működő szociális és egészségügyi háló szükséges. A roma önkormányzatok a kultúra megőrzése mellett a kábítószer elleni küzdelmet is részeiként kezelik, és a rendőrség bűnmegelőzési alosztálya folyamatosan támogatja őket.

Hatalmas bűnszervezett számoltak fel a szomszédban, a több milliárdos drogkartell elkapásában szlovák és magyar nyomozók is besegítettek. A nemzetközi együttműködésű razzia a szlovákiai komáromi járásban és több európai országban történt.

 

