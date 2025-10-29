A cigányság és a rendőrség együttműködése, a roma önkormányzatok is fellépnek a drog fogyasztás ellen

Október 27-én Dorogon, a József Attila Művelődési Házban roma önkormányzati képviselők, rendőrök, iskolaőrök és gyermekvédelmi szakemberek találkoztak egy kávéházi beszélgetésre a Roma Police Café keretében. Bálint Gabriella rendőr alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője irányításával szó esett a cigányság és a rendőrség együttműködéséről a kábítószer-megelőzésben.

Roma Police Café: a roma önkormányzatok kábítószer ellen is küzdeni fognak

Forrás: police.hu

Újabb állomása volt a Roma Police Cafénak

A résztvevők megosztották saját tapasztalataikat, és abban egyetértettek, hogy a drogfogyasztás hátterében gyakran a nehéz életkörülmények, kilátástalanság, hiányos információk, rossz családi minták és a divat áll. Megoldást a stabil értékrend kialakítása és a megfelelő tájékoztatás jelenthet – írta a police.hu.

Kiemelték, hogy a megelőzés nem csak a rendőrség feladata, hanem mindenkié, és ha már kialakult a függőség, a teljes körű kezeléshez jól működő szociális és egészségügyi háló szükséges. A roma önkormányzatok a kultúra megőrzése mellett a kábítószer elleni küzdelmet is részeiként kezelik, és a rendőrség bűnmegelőzési alosztálya folyamatosan támogatja őket.

