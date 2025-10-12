október 12., vasárnap

Ütközés

1 órája

Videón ahogy egy fiatal fiú e-rollerrel belehajt egy autóba, egyre több az ilyen eset

Címkék#kresz#ütközés#elektromos roller#roller#e-roller#baleset

Egyre többen választják az elektromos rollereket, de nem figyelnek a szabályokra és nincs védőfelszerelésük. Újabb videó került fel egy roller balesetről, az ütközés okozója egy 18 éve fiú volt, aki bódult állapotban lehetett.

Kemma.hu

Már többször számoltunk be szörnyű e-roller balesetekről. Szeptember 18-án egy fiatal férfi sajnos elhunyt egy halálos roller baleset következtében, amikor egy személygépkocsi frontálisan ütközött vele. Most egy újabb ütközés videója került fel az internetre. A videón jól látszik, ahogyan egy 18 éves fiú az elsőbbség tábla ellenére megállás nélkül bele hajt a kereszteződésbe, ahonnan egy autó jött,  és oldalból bele száguld.

Roller baleset
Itt e legújabb roller baleset videó, már egyre több hasonló eset történik
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / Facebbok

Roller baleset, a KRESZ ignorálása miatt

A férfi 2025. október 7-én délelőtt Kiskunhalas belterületén, elektromos rollerrel közlekedett majd balesetet okozott de szerencséjére nem sérült meg. De nem volt akkora mázlija ugyan is a helyszínen pont egy egyenruhás is jelen volt. Ahogyan azt a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán írta a fiatal ellen büntetőeljárás indult, mert a zsaruk gyanúja szerint bódult állapotban volt. 

Rengeteg e-roller van az utakon

Komárom-Esztergomban is történt már jó pár hasonló roller eset. És nem is kell ahhoz autó, hogy hatalmasat ess, elég egy kis kavics vagy gödör. Ilyen esésről rakott ki egy videót a Komárom-Esztergomi rendőrség. A videón jól látni, hogy a rolleresen semmi védőszerelés és ha ez még nem elég az út közepére eset, szerencse, hogy nem jött akkor pont egy jármű. Több napig gyógyuló sérülések lettek belőle.

Több mint a duplájára nőtt az elektromos rollerrel történt balesetek száma Komárom-Esztergom vármegyében a rendőrség tájékoztatása szerint. Van olyan kórház, ahol csak idén több száz gyereket láttak már el ez miatt. A kétkerekű jármű ütközésekről és esésekről a Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot is megkérdeztük, akik számokat is adtak a 2024-es és 2025-ös esetekről, ez mellett az is kiderült, hogy a legtöbb esetben nem is volt másik jármű a szerencsétlenségnél.

A nyár folyamán viszont volt egy kisgyerek Dorogon, akit elütöttek, hozzá mentőhelikoptert is kellet riasztani. A rollerező 13 éves fiú egy autó elé hajtott.

Hogy tudjuk elkerülni a szörnyű baleseteket?

Az Országos Mentőszolgálat néhány tanácsot is megosztottak a belesetek elkerülésére:

  • Mindig vegyünk fel védőfelszerelést, az ilyen ütközéseknél gyakoriak a fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák
  • A rolleren egyszerre csak 1 ember közlekedjen! Egy eszközön többen rollerezni rendkívül veszélyes.
  • Néhány elektromos roller, már igen nagy sebességgel képes közlekedni, nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályokat betartva, a közlekedés többi résztvevőjére is ügyelve, körültekintően közlekedjetek.
  • A fülhallgatók viselése, a hangos zenehallgatás nagyon veszélyes rollerezés közben. Amellett, hogy elvonja a figyelmet, azt is megakadályozza, hogy potenciális veszélyforrásokat észlelj, például egy szirénázó mentőautó közeledését.

És, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak az e-rolleresekre? Azt is kiderítettük. A Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatott erről és szakértővel Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökével is beszéltünk erről.

 

 

