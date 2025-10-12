Videón ahogy egy fiatal fiú e-rollerrel belehajt egy autóba, egyre több az ilyen eset

Már többször számoltunk be szörnyű e-roller balesetekről. Szeptember 18-án egy fiatal férfi sajnos elhunyt egy halálos roller baleset következtében, amikor egy személygépkocsi frontálisan ütközött vele. Most egy újabb ütközés videója került fel az internetre. A videón jól látszik, ahogyan egy 18 éves fiú az elsőbbség tábla ellenére megállás nélkül bele hajt a kereszteződésbe, ahonnan egy autó jött, és oldalból bele száguld.

Itt e legújabb roller baleset videó, már egyre több hasonló eset történik

Roller baleset, a KRESZ ignorálása miatt

A férfi 2025. október 7-én délelőtt Kiskunhalas belterületén, elektromos rollerrel közlekedett majd balesetet okozott de szerencséjére nem sérült meg. De nem volt akkora mázlija ugyan is a helyszínen pont egy egyenruhás is jelen volt. Ahogyan azt a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán írta a fiatal ellen büntetőeljárás indult, mert a zsaruk gyanúja szerint bódult állapotban volt.

Rengeteg e-roller van az utakon

Komárom-Esztergomban is történt már jó pár hasonló roller eset. És nem is kell ahhoz autó, hogy hatalmasat ess, elég egy kis kavics vagy gödör. Ilyen esésről rakott ki egy videót a Komárom-Esztergomi rendőrség. A videón jól látni, hogy a rolleresen semmi védőszerelés és ha ez még nem elég az út közepére eset, szerencse, hogy nem jött akkor pont egy jármű. Több napig gyógyuló sérülések lettek belőle.