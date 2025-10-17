október 17., péntek

Robbanás a hivatalban: péntek hajnalban a házak is megremegtek

Péntek hajnalban hatalmas detonáció rázta meg a környéket , amely sokakat álmukból ébresztett. A robbantás ereje messzire hallatszott, több épületben is kárt okozott, a rendőrség nyomozás indult az ügyben.

Kemma.hu

Az utóbbi években egyre gyakoribb a pénzautomaták elleni támadások, amelyek nemcsak anyagi kárt, hanem komoly riadalmat is okoznak a lakosság körében. Ezúttal Tessedikfalva településen történt a robbantás, amely a kora reggeli órákban rázta meg a települést. A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint a detonáció megrongálta a közeli épületek üvegfelületeit is. A helyszínen jelenleg a Pozsonyi Bűnügyi Nyomozó intézet munkatársai végzik a vizsgálatot. 

Robbantás történt péntek hajnalban, a rendőrség vizsgálódik
Forrás:  Facebook

A nyomozás részletei a robbantás ügyében

A rendőrség első közlése szerint a robbantás célpontja a bankautomata volt. A szakértők tűzszerészek bevonásával vizsgálják, hogy pontosan milyen robbanóanyagot használtak, és történt-e pénzlopási kísérlet. Az elkövetők után jelenleg is nyomoznak.

Február 19-én kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Esztergomban egy nő egy vita során azzal fenyegetőzött, hogy felrobbant egy környékbeli óvodát. Amint a rendőrség tudomást szerzett az esetről, forró nyomon indultak a megkeresésére, közben pedig átkutatták a nevelési intézményt, ahol nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt. Három órán belül egy helyi italozóban találták meg és fogták el az elkövetőt. M.B. ellen közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás. 

 

