Robbanás a hivatalban: péntek hajnalban a házak is megremegtek

Az utóbbi években egyre gyakoribb a pénzautomaták elleni támadások, amelyek nemcsak anyagi kárt, hanem komoly riadalmat is okoznak a lakosság körében. Ezúttal Tessedikfalva településen történt a robbantás, amely a kora reggeli órákban rázta meg a települést. A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint a detonáció megrongálta a közeli épületek üvegfelületeit is. A helyszínen jelenleg a Pozsonyi Bűnügyi Nyomozó intézet munkatársai végzik a vizsgálatot.

Robbantás történt péntek hajnalban, a rendőrség vizsgálódik

Forrás: Facebook

A nyomozás részletei a robbantás ügyében

A rendőrség első közlése szerint a robbantás célpontja a bankautomata volt. A szakértők tűzszerészek bevonásával vizsgálják, hogy pontosan milyen robbanóanyagot használtak, és történt-e pénzlopási kísérlet. Az elkövetők után jelenleg is nyomoznak.

