Videón a bejelentés: szűrővizsgálatokkal gyűjtöttek a tatabányai kórháznak

Vérnyomásmérés, koleszterinszint - mérés, vércukor ellenőrzés - csak néhány azok közül a rutin szűrővizsgálatok közül, amelyet szombaton egy helyen és egy napon lehetett kérni. A 113. Richter Egészségvároson az egészségmegőrzés és a megelőzés mellet a jótékonyság is szerepet kapott, amelyet a tatabányai kórház javára fordítanak.

Barabás Éva a Richter Egészségvároson konferálta fel az összegyűlt összeget

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Kórház kapja a szűréssel a Richter Egészségvároson gyűjött összeget

Esztergom után Tatabányára érkezett a Richter Egészségváros, amelynek minden évben eltökélt célja a lakosság egészségtudatos szemléletmódjának népszerűsítése. Emellett más haszna is van ezen rendezvényeknek: minél többen mennek a szűrővvizsgálatokra, vesznek részt az előadásokon,annál több pénzt kap nap végén a helyi egészségügyi intézmény.

A Richter Gedeon Alapítvány egy 3,5 millió forintos alapösszeggel indul. Az egészségnap résztvevői egy QR-kóddal ellátott karszalagot kap, amelyet minden állomáson beolvasnak. Minden beolvasás 500 forintot ér. Annyiszor 500 forinttal egészíti ki az alapadományt a Richter, ahányan részt vesznek a programokon.

Az előző években rendre szép összegek gyűltek össze. Tavaly Esztergomban 19 millió forint, előző években Oroszlányban több mint 7 millió, Komáromban több mint 6 millió forint gyűlt így össze, amelyeket a helyi egészségügyi intézmények kaptak.

Vérnyomás eredménye miatt mentő vitt el egy embert

Mint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a rendezvény végén elmondta: a tatabányai helyszínnel zárul az egészségváros idei évada, ahol a szűrővizsgálatoknak köszönhetően gyors segítségre szorulón is tudtak segíteni.

Az idei Egészségvároson a tatabányaiak számos szűrővizsgálaton részt vettek, illetve a különböző tematikus előadásokat is sokan hallgatták. Ezt bizonyítja az idén összegyűlt összeg is.

A legtöbben koleszterinszint mérésre jelentkeztek, a második legnépszerűbb pedig a vércukorszint-mérés volt. Ezen túl sokan, több mint 300-an mentek vérnyomásmérésre. Ebből 70 embernél vészesen magas vérnyomás eredmény született. Egy tatabányai lakost mentő vitt el eredménye miatt.