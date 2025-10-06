Hihetetlen összefogás Tatabányán: több milliót gyűjtöttek a Szent Borbála Kórháznak +videó

A Richter Egészségvárosnak minden évben eltökélt célja a lakosság egészségtudatos szemléletmódjának népszerűsítése. Emellett más haszna is van ezen rendezvényeknek: minél többen mennek a szűrővizsgálatokra (mint például vérnyomásmérés, koleszterinszint - mérés, vércukor ellenőrzés), vesznek részt az előadásokon, annál több pénzt kap nap végén a helyi egészségügyi intézmény. Idén pedig igazán kitettek magukért az emberek, hiszen hatalmas összeget sikerült összegyűjteni.

Ennyit gyűjtött össze a Richter Egészségváros

Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóból derült ki, hogy 12 millió 642 ezer 500 forint gyűlt össze az esemény alatt. Mint írták, ennyi adomány gyűlt össze a tatabányaiak összefogásának és a Richter Gedeon Nyrt. nagylelkű felajánlásának köszönhetően az Egészségváros napon!

A mai nap folyamán több mint 30 sátor várta az érdeklődőket szűrésekkel, tanácsadásokkal és egészségmegőrző programokkal. Minden résztvevő, aki bekapcsolódott egy-egy aktivitásba, 500 forinttal járult hozzá az adományhoz! A Richter Gedeon Nyrt. 3 millió 500 ezer forint alapadományt ajánlott fel a Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályának felújítására, ezt tudtuk ma tovább növelni közösen, Tatabánya lakóival

– olvasható a bejegyzésben.

Mint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a rendezvény végén elmondta: a tatabányai helyszínnel zárul az egészségváros idei évada, ahol a szűrővizsgálatoknak köszönhetően gyors segítségre szorulón is tudtak segíteni. Az idei Egészségvároson a tatabányaiak számos szűrővizsgálaton részt vettek, illetve a különböző tematikus előadásokat is sokan hallgatták. Ezt bizonyítja az idén összegyűlt összeg is.

12 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségvároson a Szent Borbála Kórház javára

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A legtöbben koleszterinszint mérésre jelentkeztek, a második legnépszerűbb pedig a vércukorszint-mérés volt. Ezen túl sokan, több mint 300-an mentek vérnyomásmérésre. Ebből 70 embernél vészesen magas vérnyomás eredmény született. Egy tatabányai lakost mentő vitt el eredménye miatt.