október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Richter Egészségváros

1 órája

Hihetetlen összefogás Tatabányán: több milliót gyűjtöttek a Szent Borbála Kórháznak +videó

Címkék#adomány#Szent Borbála Kórház#Tatabánya Megyei Jogú Város#Richter Egészségváros#rendezvény#jótékonyság#Richter#pénz#vércukor

Nagy sikerrel zárult a Richter Egészségváros, hiszen jelentős összeget sikerült az embereknek végül összegyűjtenie a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályának.

Kemma.hu

Mint arról mi is beszámoltunk, a 113. Richter Egészségvároson az egészségmegőrzés és a megelőzés mellet a jótékonyság is szerepet kapott október 4-én, szombaton, amelyet a tatabányai kórház javára fordítanak majd.

12 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségvároson a Szent Borbála Kórház javára
Barabás Éva volt a nap konferansziéja
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Richter Egészségvárosnak minden évben eltökélt célja a lakosság egészségtudatos szemléletmódjának népszerűsítése. Emellett más haszna is van ezen rendezvényeknek: minél többen mennek a szűrővizsgálatokra (mint például vérnyomásmérés, koleszterinszint - mérés, vércukor ellenőrzés), vesznek részt az előadásokon, annál több pénzt kap nap végén a helyi egészségügyi intézmény. Idén pedig igazán kitettek magukért az emberek, hiszen hatalmas összeget sikerült összegyűjteni.

Ennyit gyűjtött össze a Richter Egészségváros

Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóból derült ki, hogy 12 millió 642 ezer 500 forint gyűlt össze az esemény alatt. Mint írták, ennyi adomány gyűlt össze a tatabányaiak összefogásának és a Richter Gedeon Nyrt. nagylelkű felajánlásának köszönhetően az Egészségváros napon!

A mai nap folyamán több mint 30 sátor várta az érdeklődőket szűrésekkel, tanácsadásokkal és egészségmegőrző programokkal. Minden résztvevő, aki bekapcsolódott egy-egy aktivitásba, 500 forinttal járult hozzá az adományhoz! A Richter Gedeon Nyrt. 3 millió 500 ezer forint alapadományt ajánlott fel a Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályának felújítására, ezt tudtuk ma tovább növelni közösen, Tatabánya lakóival

– olvasható a bejegyzésben.

Mint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a rendezvény végén elmondta: a tatabányai helyszínnel zárul az egészségváros idei évada, ahol a szűrővizsgálatoknak köszönhetően gyors segítségre szorulón is tudtak segíteni. Az idei Egészségvároson a tatabányaiak számos szűrővizsgálaton részt vettek, illetve a különböző tematikus előadásokat is sokan hallgatták. Ezt bizonyítja az idén összegyűlt összeg is. 

12 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségvároson a Szent Borbála Kórház javára
12 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségvároson a Szent Borbála Kórház javára
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A legtöbben koleszterinszint mérésre jelentkeztek, a második legnépszerűbb pedig a vércukorszint-mérés volt. Ezen túl sokan, több mint 300-an mentek vérnyomásmérésre. Ebből 70 embernél vészesen magas vérnyomás eredmény született. Egy tatabányai lakost mentő vitt el eredménye miatt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu