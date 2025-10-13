Dr. Virág József az egészségnapról: A támogatás által fejlesztések valósulnak meg

A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház 12.642.500 forint adományban részesült a 2025. október 4-én Tatabányán megrendezett Richter Egészségváros rendezvény keretében. Az összeget a kórház Sürgősségi Osztályának fejlesztésére fordítják, amely az elmúlt évtizedben jelentősen túlterheltté vált a megnövekedett betegforgalom miatt.

12 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségvároson a Szent Borbála Kórház javára

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Jól sikerült a Richter Egészségváros

A programon többek között szemészeti szűrés, érszűkület vizsgálat, migrén szűrés, különböző tanácsadások, előadások és családi programok várták az érdeklődőket. A kórház dolgozói nagy örömmel számoltak be arról, hogy a rendezvény keretében összesen több mint 2100 szűrést végeztek el a szakemberek, ezzel is segítve a lakosság egészségmegőrzését.

A Richter Gedeon Nyrt. társadalmi felelősségvállalási programja 3,5 millió forintos alapadománnyal járult hozzá a kórház céljaihoz, amelyet a lakosság aktivitása alapján, az általuk összegyűjtött adománypontok révén egészítettek ki a rendezvény ideje alatt. A lakossági részvételnek és összefogásnak köszönhetően így a teljes adományösszeg meghaladja a 12 millió forintot.

Dr. Virág József PhD., a kórház főigazgatója hangsúlyozta:

Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy olyan fejlesztést valósítsunk meg a Sürgősségi Osztályon, amely a hatékonyabb betegellátást és jobb munkakörülményeket biztosít mind a betegek, mind a dolgozók számára.

A kórház dolgozói ezúton is köszönik a Richter Gedeon Nyrt.-nek, valamint minden résztvevőnek, hogy közösen hozzájárultak egészségügyi ellátásuk fejlesztéséhez.