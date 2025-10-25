október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

56 perce

Millenium vibes - retró zenék, amik nélkül nem múlt el egyetlen házibuli sem+videó

Címkék#nosztalgia#Britney Spears#O-Zone Dragostea Din Tei

Nincs is jobb érzés, mint visszarepülni az időben, és újra átélni a fiatalság legszebb pillanatait. Ezek a retró zenék most elhozzák a kétezres évek eleji bulis, gondtalan éveket, és tuti, hogy neked is tartozik valamelyikhez egy emlék.

Kemma.hu

Bevallom őszintén, ha meghallom a Hooligans Játszom című dalát, rögtön elfog a nosztalgia: azonnal elárasztanak az emlékek, régi szerelmek, érzések, hangulatok, hiszen én akkor kezdtem el csak igazán élni, amikor ez a dal berobbant. És hát rongyosra is hallgattam. Biztos vagyok benne, hogy másoknak is hasonló élményeket idéz fel egy-egy akkori sláger, mint a TNT és Szekeres Adrien Híd a folyó vagy az O-Zone Dragostea Din Tei című dala. Ezek a retró zenék egyszerűen képesek visszarepíteni az embert az időben.

Ezek a retró zenék visszahozzák a fiatalságodat
Ezek a retró zenék visszahozzák a fiatalságodat
Forrás: youtube

Retró zenék, amik visszarepítenek a fiatalságba

A Kemma Tiktok csatornájának videós válogatásából olyan ikonikus dalok csendülnek fel 2004-ből, mint Britney Spears Everytime című balladája vagy a Desperado Csak egy perc slágere.

@kemma_hu Best of 2004 október 🎵🎶 Ez volt a sláger 20 éve #retro #songs #hungarianmusic #europe #hungary #dragosteadintei #zene #music #top10 #britneyspears #tnt #alcazar #hooligans #desperado #romeoandjuliet #despinavandi #ukmusic #partymusic ♬ eredeti hang - Kemma.hu

Ezek a retró zenék egy egész generáció életérzését tükrözik – a nyári bulikat, az első szerelmeket és a felejthetetlen éjszakákat. Miközben a buszon zötyögtünk, vagy vártuk egymást a suliudvaron, nem győztünk tekergetni a fülhallgató megtört kábelét, hogy újra üvöltsön a fülünkbe a refrén. Ha te is ezekre táncoltál a házibuliban, dúdoltad őket a buszon, vagy a diszkóban szóltak először, akkor te is tudod: ezek a dallamok nemcsak zenék voltak, hanem egy korszak hangjai.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu