Millenium vibes - retró zenék, amik nélkül nem múlt el egyetlen házibuli sem+videó

Bevallom őszintén, ha meghallom a Hooligans Játszom című dalát, rögtön elfog a nosztalgia: azonnal elárasztanak az emlékek, régi szerelmek, érzések, hangulatok, hiszen én akkor kezdtem el csak igazán élni, amikor ez a dal berobbant. És hát rongyosra is hallgattam. Biztos vagyok benne, hogy másoknak is hasonló élményeket idéz fel egy-egy akkori sláger, mint a TNT és Szekeres Adrien Híd a folyó vagy az O-Zone Dragostea Din Tei című dala. Ezek a retró zenék egyszerűen képesek visszarepíteni az embert az időben.

Ezek a retró zenék visszahozzák a fiatalságodat

Forrás: youtube

Retró zenék, amik visszarepítenek a fiatalságba

A Kemma Tiktok csatornájának videós válogatásából olyan ikonikus dalok csendülnek fel 2004-ből, mint Britney Spears Everytime című balladája vagy a Desperado Csak egy perc slágere.

Ezek a retró zenék egy egész generáció életérzését tükrözik – a nyári bulikat, az első szerelmeket és a felejthetetlen éjszakákat. Miközben a buszon zötyögtünk, vagy vártuk egymást a suliudvaron, nem győztünk tekergetni a fülhallgató megtört kábelét, hogy újra üvöltsön a fülünkbe a refrén. Ha te is ezekre táncoltál a házibuliban, dúdoltad őket a buszon, vagy a diszkóban szóltak először, akkor te is tudod: ezek a dallamok nemcsak zenék voltak, hanem egy korszak hangjai.