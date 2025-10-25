2 órája
Millenium vibes - retró zenék, amik nélkül nem múlt el egyetlen házibuli sem+videó
Nincs is jobb érzés, mint visszarepülni az időben, és újra átélni a fiatalság legszebb pillanatait. Ezek a retró zenék most elhozzák a kétezres évek eleji bulis, gondtalan éveket, és tuti, hogy neked is tartozik valamelyikhez egy emlék.
Bevallom őszintén, ha meghallom a Hooligans Játszom című dalát, rögtön elfog a nosztalgia: azonnal elárasztanak az emlékek, régi szerelmek, érzések, hangulatok, hiszen én akkor kezdtem el csak igazán élni, amikor ez a dal berobbant. És hát rongyosra is hallgattam. Biztos vagyok benne, hogy másoknak is hasonló élményeket idéz fel egy-egy akkori sláger, mint a TNT és Szekeres Adrien Híd a folyó vagy az O-Zone Dragostea Din Tei című dala. Ezek a retró zenék egyszerűen képesek visszarepíteni az embert az időben.
Retró zenék, amik visszarepítenek a fiatalságba
A Kemma Tiktok csatornájának videós válogatásából olyan ikonikus dalok csendülnek fel 2004-ből, mint Britney Spears Everytime című balladája vagy a Desperado Csak egy perc slágere.
Ezek a retró zenék egy egész generáció életérzését tükrözik – a nyári bulikat, az első szerelmeket és a felejthetetlen éjszakákat. Miközben a buszon zötyögtünk, vagy vártuk egymást a suliudvaron, nem győztünk tekergetni a fülhallgató megtört kábelét, hogy újra üvöltsön a fülünkbe a refrén. Ha te is ezekre táncoltál a házibuliban, dúdoltad őket a buszon, vagy a diszkóban szóltak először, akkor te is tudod: ezek a dallamok nemcsak zenék voltak, hanem egy korszak hangjai.