október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

32 perce

Ezektől a retró fotóktól minden tatabányait elönt a nosztalgia - ilyen volt az élet 50 éve

Címkék#Fortepán#70-es évek#múltidéző#lakótelep

A hetvenes évek elejének városképe ma már történelem, de valaha ez volt az ország egyik legpezsgőbb központja. A retró Tatabánya képein visszaköszönnek a Trabantok, a presszók, a gyerekzsivajtól hangos utcák és a frissen épült panelházak, amelyek új korszakot hoztak a mindennapokba. A múlt itt nem poros, hanem tele van élettel, egy olyan világgal, amit jó újra felfedezni.

Sabjanics-Somlai Petra

A hetvenes évek elején a retró Tatabánya még formálódó város volt: egyszerre ipari központ és otthonos közösség. A bányászmúlt öröksége mellett elindult valami új, a modern kor. Az utcákon egymást érték a gyerekek, az anyák babakocsit toltak, a férfiak pedig munka után a presszók teraszain beszélték meg a nap eseményeit. A korszak egyszerre volt kemény és romantikus, egy idő, amikor mindenki hitt abban, hogy a város jövője épül. A Fortepán archívumából válogatott képeken most mindez újra megelevenedik: a Kossuth utca kirakatai, a Bánhidai lakótelep házai és a város központjának nyüzsgése mind arról mesélnek, hogyan indult útjára Tatabánya új arca.

retró Tatabánya munka után nevetés
1971 - A retró Tatabánya ritmusa, ahol a munka és a játék ugyanahhoz a dallamhoz tartoztak
Forrás:  Fortepan / FŐFOTÓ

Retró Tatabánya emlékek, amelyek összekötnek

A hetvenes évek eleje a fejlődésről, a közösségről és a mindennapok apró örömeiről szólt. Az új lakótelepek frissen festett homlokzatai, a kockás szoknyás iskoláslányok és a városi piac nyüzsgése mind hozzátartoztak a korszak jellegzetes városképéhez. A Kossuth utca volt a helyiek kedvence, ahol a kirakatok előtt mindig akadt nézelődő. A Fő tér környékén gyakran rendeztek városi eseményeket, a Népház előtt pedig a fiatalok találkoztak, hogy megbeszéljék a hétvégét. A Bánhidai lakótelep új házai friss életet hoztak, a panelházak ablakain színes függönyök lengtek, és minden ház mögött volt egy pad, ahol ment a pletyka. A Kemma.hu retró válogatásai rendszeresen felidézik a régi idők hangulatát, és most újra életre kelnek azok a pillanatok, amelyek a város igazi arcát mutatják meg. Ezek a képek nemcsak a múltat, hanem a mindennapi élet apró csodáit is megőrizték, azt a korszakot, amelyért sokan ma is nosztalgiával gondolnak vissza.

A hétköznapok hősei és a város szíve

A hetvenes évek Tatabányája tele volt dolgozó emberekkel, akik napról napra építették nemcsak a várost, hanem a jövőt is. A szénpor fölött már ott vibrált valami új, a hit abban, hogy a város egyszerre lehet modern és otthonos. A reggeli műszakba indulók, a piacra siető asszonyok, a padon beszélgető nyugdíjasok, ők voltak az igazi főszereplők. A város képein mindannyian ott vannak. Nem híresek, nem politikusok, hanem a város arctalan hősei, akik nélkül ma sem lenne olyan ez a hely, amilyen lett. A múlt fotói így nemcsak nosztalgiát, hanem tiszteletet is ébresztenek.

A múlt nem tűnt el, csak más színekben él tovább

A város világa nemcsak nosztalgia, hanem történelem, egy korszak lenyomata, amikor az itt élők még hittek a fejlődésben és az összetartozásban. A Fortepán képei ma is emlékeztetnek arra, hogy ez a közösség mindig is az emberségről, az összefogásról és az apró örömökről szólt. Lehet, hogy ma már más a divat, más az autó és más a zene, de a lelke ugyanaz maradt: az a fajta egyszerű, őszinte tatabányai szív, amely a hetvenes évek fotóin is ott ragyog minden mosolyban.

Lapozd végig galériánkat, és engedd, hogy a Fortepan fotói visszavigyenek a hetvenes évek városába!

A régi Tatabánya képei, amiktől elönt a nosztalgia

Fotók: Fortepán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu