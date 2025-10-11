Ezektől a retró fotóktól minden tatabányait elönt a nosztalgia - ilyen volt az élet 50 éve

A hetvenes évek elején a retró Tatabánya még formálódó város volt: egyszerre ipari központ és otthonos közösség. A bányászmúlt öröksége mellett elindult valami új, a modern kor. Az utcákon egymást érték a gyerekek, az anyák babakocsit toltak, a férfiak pedig munka után a presszók teraszain beszélték meg a nap eseményeit. A korszak egyszerre volt kemény és romantikus, egy idő, amikor mindenki hitt abban, hogy a város jövője épül. A Fortepán archívumából válogatott képeken most mindez újra megelevenedik: a Kossuth utca kirakatai, a Bánhidai lakótelep házai és a város központjának nyüzsgése mind arról mesélnek, hogyan indult útjára Tatabánya új arca.

1971 - A retró Tatabánya ritmusa, ahol a munka és a játék ugyanahhoz a dallamhoz tartoztak

Forrás: Fortepan / FŐFOTÓ

Retró Tatabánya emlékek, amelyek összekötnek

A hetvenes évek eleje a fejlődésről, a közösségről és a mindennapok apró örömeiről szólt. Az új lakótelepek frissen festett homlokzatai, a kockás szoknyás iskoláslányok és a városi piac nyüzsgése mind hozzátartoztak a korszak jellegzetes városképéhez. A Kossuth utca volt a helyiek kedvence, ahol a kirakatok előtt mindig akadt nézelődő. A Fő tér környékén gyakran rendeztek városi eseményeket, a Népház előtt pedig a fiatalok találkoztak, hogy megbeszéljék a hétvégét. A Bánhidai lakótelep új házai friss életet hoztak, a panelházak ablakain színes függönyök lengtek, és minden ház mögött volt egy pad, ahol ment a pletyka. A Kemma.hu retró válogatásai rendszeresen felidézik a régi idők hangulatát, és most újra életre kelnek azok a pillanatok, amelyek a város igazi arcát mutatják meg. Ezek a képek nemcsak a múltat, hanem a mindennapi élet apró csodáit is megőrizték, azt a korszakot, amelyért sokan ma is nosztalgiával gondolnak vissza.

A hétköznapok hősei és a város szíve

A hetvenes évek Tatabányája tele volt dolgozó emberekkel, akik napról napra építették nemcsak a várost, hanem a jövőt is. A szénpor fölött már ott vibrált valami új, a hit abban, hogy a város egyszerre lehet modern és otthonos. A reggeli műszakba indulók, a piacra siető asszonyok, a padon beszélgető nyugdíjasok, ők voltak az igazi főszereplők. A város képein mindannyian ott vannak. Nem híresek, nem politikusok, hanem a város arctalan hősei, akik nélkül ma sem lenne olyan ez a hely, amilyen lett. A múlt fotói így nemcsak nosztalgiát, hanem tiszteletet is ébresztenek.