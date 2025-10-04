18 perce
Legendás retro rajzfilmek hősei visszatérnek - emlékszel még rájuk?
A retro rajzfilmek különleges helyet foglalnak el a szívünkben: egyszerre idézik fel a gyerekkor varázsát és a magyar rajzfilm aranykorát. A retro rajzfilmek legismertebb figurái közül Gombóc Artúr, Pom Pom vagy éppen Radírpók ma is mosolyt csalnak mindenki arcára.
A retro rajzfilmek világa
A hetvenes-nyolcvanas években született magyar mesék generációkat kötöttek össze. Pompom meséi, a Mazsola és Tádé, a Vízipók-csodapók, a Magyar népmesék vagy a Vuk máig meghatározó darabjai a hazai animáció történetének. Ezek a történetek nemcsak szórakoztattak, hanem értéket is közvetítettek: barátságról, kitartásról, szeretetről és humorral fűszerezett bölcsességről szóltak.
Gombóc Artúr - a csokoládéimádó madár
A retro rajzfilmek ikonikus alakja Gombóc Artúr, aki a PomPom meséi sorozatból vált ismertté. Sajátos személyisége, túláradó csokiszenvedélye és bumfordi bája miatt vált kultikus figurává. Csukás István történetei és Sajdik Ferenc rajzai egyszerre voltak viccesek és tanulságosak, így Gombóc Artúr igazi nosztalgiahős lett.
Más felejthetetlen szereplők
- PomPom - a mesélő barát, aki mindig új történettel szórakoztatta Picurt.
- Radírpók - aki mindent kiradírozott, amit nem szeretett.
- Festéktüsszentő Hapci Benő - akinek minden tüsszentése színes foltokat hozott.
- Vízipók és Csodapók - akik a barátság és a természet világát mutatták be.
- Vuk és Karak - akik a magyar rajzfilm történetének egyik legszebb meséjét hozták el.
Ezek a karakterek ma is felidézik a gyerekkor varázslatos hangulatát, és újra nézve ugyanúgy elvarázsolják a nézőt, mint évtizedekkel ezelőtt.
A retró mese hősének kirakása online puzzle formájában különleges élményt nyújt: nemcsak játék, hanem időutazás is. Miközben Gombóc Artúr darabkái összeállnak, a gyerekkor emlékei is újra megelevenednek. Ha nosztalgiáznál egy kicsit, próbáld ki nemcsak a puzzle-t, hanem a 2 retró mese kvízt is, amelyek játékosan tesztelik, mennyire emlékszel a régi történetekre.
Így rakd ki a puzzle-t:
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes fénykép:
Pom Pom, Dr. Bubó és Mirr-Murr – Sajdik Ferenc mesés világa