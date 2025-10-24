Kvíz: mennyire ismered a ’90-es évek retró meséit?

Az előző cikkünkben a magyar retró meséket idéztük fel, most pedig a nemzetközi klasszikusok világába repítünk el titeket.

Gyere velünk egy nosztalgikus időutazásra a ’90-es évek rajzfilmjeinek korszakába!

Ebben a retró mese kvízben próbára teheted, mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenceire a Kacsameséktől egészen Vukig. Felismered a legendás mesehősöket képről? Teszteld a tudásod, és idézd fel a szombat délelőtti rajzfilmek igazi hangulatát!

Fotó: Kollányi Péter

Retró mese kvíz: felismered gyerekkorod kedvenceit?

Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány klasszikus mesét a gyerekkorodból, amelyekre biztosan emlékszel. A kvízben helyet kaptak a Kacsamesék, a kis Vuk, a híres Garfield és még sok más örök kedvenc, amik garantáltan visszarepítenek a ’90-es évek varázslatos világába.

Magyar és külföldi retró mesék keverednek a kvízben

Nem csak a klasszikus magyar rajzfilmek, mint a Vuk vagy a Süsü, a sárkány, hanem a külföldi kedvencek például a Kacsamesék vagy a Pokémon is helyet kaptak a kvízben. Igazi retró élmény vár rád csak töltsd ki a kvízt!