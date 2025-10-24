51 perce
Kvíz: mennyire ismered a ’90-es évek retró meséit?
Gyere velünk vissza a ’90-es évekbe, amikor még a szombat délelőtt a tévé előtt telt! Ebben a retró mese kvízben letesztelheted, mennyire emlékszel a gyerekkorod kedvenc rajzfilmjeire a Kacsameséktől a Vukig. A retró mese kvíz igazi nosztalgiautazás felismered még a hősöket, akiken felnőttünk?
Az előző cikkünkben a magyar retró meséket idéztük fel, most pedig a nemzetközi klasszikusok világába repítünk el titeket.
Gyere velünk egy nosztalgikus időutazásra a ’90-es évek rajzfilmjeinek korszakába!
Ebben a retró mese kvízben próbára teheted, mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenceire a Kacsameséktől egészen Vukig. Felismered a legendás mesehősöket képről? Teszteld a tudásod, és idézd fel a szombat délelőtti rajzfilmek igazi hangulatát!
Retró mese kvíz: felismered gyerekkorod kedvenceit?
Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány klasszikus mesét a gyerekkorodból, amelyekre biztosan emlékszel. A kvízben helyet kaptak a Kacsamesék, a kis Vuk, a híres Garfield és még sok más örök kedvenc, amik garantáltan visszarepítenek a ’90-es évek varázslatos világába.
Magyar és külföldi retró mesék keverednek a kvízben
Nem csak a klasszikus magyar rajzfilmek, mint a Vuk vagy a Süsü, a sárkány, hanem a külföldi kedvencek például a Kacsamesék vagy a Pokémon is helyet kaptak a kvízben. Igazi retró élmény vár rád csak töltsd ki a kvízt!
Pontozási rendszer:
- 0-3 helyes válasz:
„Rajzfilm-újonc”
Úgy tűnik, ezek a retró mesék kicsit elkerülték a figyelmedet vagy még túl fiatal vagy ahhoz, hogy emlékezz rájuk! Sebaj, itt az idő bepótolni: keresd elő a klasszikusokat, és indulhat a nosztalgia-maraton!
- 4-7 helyes válasz:
„Rajzfilmrajongó”
Szépen teljesítettél! A legtöbb mese ismerős volt, és biztosan rémlik, milyen volt a ’90-es évek szombat délelőttje a tévé előtt. Még egy kis gyakorlás, és igazi retró legenda leszel!
- 8-10 helyes válasz:
„Igazi retró legenda!”
Gratulálunk! Te tényleg a ’90-es évek gyermeke vagy! Pontosan tudod, ki úszik az aranyban, ki lakik a csatornában, és ki mondta, hogy „Én vagyok Vuk, a kisróka!”
Legendás retro rajzfilmek hősei visszatérnek - emlékszel még rájuk?