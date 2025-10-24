október 24., péntek

Kvíz: mennyire ismered a ’90-es évek retró meséit?

Vuk#retro#mese kvíz#Süsü , a sárkány

Gyere velünk vissza a ’90-es évekbe, amikor még a szombat délelőtt a tévé előtt telt! Ebben a retró mese kvízben letesztelheted, mennyire emlékszel a gyerekkorod kedvenc rajzfilmjeire a Kacsameséktől a Vukig. A retró mese kvíz igazi nosztalgiautazás felismered még a hősöket, akiken felnőttünk?

Varga Panna

Az előző cikkünkben a magyar retró meséket idéztük fel, most pedig a nemzetközi klasszikusok világába repítünk el titeket.
Gyere velünk egy nosztalgikus időutazásra a ’90-es évek rajzfilmjeinek korszakába!
Ebben a retró mese kvízben próbára teheted, mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenceire  a Kacsameséktől egészen Vukig. Felismered a legendás mesehősöket képről? Teszteld a tudásod, és idézd fel a szombat délelőtti rajzfilmek igazi hangulatát!

Retró mese kvíz: felismered a ’90-es évek kedvenceit?
retró mese kvíz: felismered a ’90-es évek kedvenceit?
Fotó: Kollányi Péter

 Retró mese kvíz: felismered gyerekkorod kedvenceit?

Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány klasszikus mesét a gyerekkorodból, amelyekre biztosan emlékszel. A kvízben helyet kaptak a Kacsamesék, a kis Vuk, a híres Garfield és még sok más örök kedvenc, amik garantáltan visszarepítenek a ’90-es évek varázslatos világába.

Magyar és külföldi retró mesék keverednek a kvízben

Nem csak a klasszikus magyar rajzfilmek, mint a Vuk vagy a Süsü, a sárkány, hanem a külföldi kedvencek  például a Kacsamesék vagy a Pokémon  is helyet kaptak a kvízben. Igazi retró élmény vár rád csak töltsd ki a kvízt!

1.
Melyik mesében úszik Dagobert bácsi aranytallérok tengerében?
2.
Egy titkos csatornában élnek, mestere egy patkány, és imádják a pizzát. Melyik csapatról van szó?
3.
Két mókus nyomozóként oldja meg a rejtélyeket. Melyik rajzfilm ez?
4.
Melyik mesében repül egy medve pilótaként, és kalandokba keveredik?
5.
Ebben az animében egy fiú és Pikachu bejárják a világot. Mi a sorozat címe?
6.
Egy árva rókakölyök történetét követjük, aki megtanul ravasznak és bátornak lenni. Melyik magyar rajzfilm ez?
7.
Melyik mese szereplője Dexter, aki titkos laboratóriumában kísérletezik?
8.
Ki az a magyar mesefigura, aki varázslattal segít a jóknak, és mindig győzedelmeskedik a gonosz felett?
9.
Melyik mese főhőse egy narancssárga, lusta macska, aki imádja a lasagnét?
10.
Melyik mese hőse egy egyfejű, jószívű sárkány?

Pontozási rendszer:

  •  0-3 helyes válasz:
    „Rajzfilm-újonc”
    Úgy tűnik, ezek a retró mesék kicsit elkerülték a figyelmedet vagy még túl fiatal vagy ahhoz, hogy emlékezz rájuk! Sebaj, itt az idő bepótolni: keresd elő a klasszikusokat, és indulhat a nosztalgia-maraton! 
  •  4-7 helyes válasz:
    „Rajzfilmrajongó”
    Szépen teljesítettél! A legtöbb mese ismerős volt, és biztosan rémlik, milyen volt a ’90-es évek szombat délelőttje a tévé előtt. Még egy kis gyakorlás, és igazi retró legenda leszel! 
  •  8-10 helyes válasz:
    „Igazi retró legenda!”
    Gratulálunk! Te tényleg a ’90-es évek gyermeke vagy! Pontosan tudod, ki úszik az aranyban, ki lakik a csatornában, és ki mondta, hogy „Én vagyok Vuk, a kisróka!”
     

 

