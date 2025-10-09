október 9., csütörtök

Gasztromónia

53 perce

Gyerekkor ízei: a retro menzás ételek még ma is hódítanak

Címkék#retro#csirkepaprikás#paradicsomleves#zöldborsófőzelék#kvíz#tejberizs

A retro menzás ételek nem csupán fogások voltak - illatok, zajok és hangulatok, amelyek visszarepítenek a gyerekkor világába. A retro menzás ételek között ott volt a tejberizs, a csirkepaprikás, a zöldborsófőzelék, az aranygaluska és a szilvás bukta - mindegyik egy-egy felejthetetlen pillanat az iskolai ebédlőből.

Varga Panna

Volt idő, amikor az ebéd nem csak arról szólt, hogy jóllakjunk. A menza a közösség színtere volt - ott születtek barátságok, ott ment a cserebere a bucikért, és ott szaladtunk vissza a sorba, ha „desszertes nap” volt. Az asztaloknál nevetés, pletyka, és néha egy kis fintorgás is járt az ebéd mellé. És bár akkor talán nem értékeltük, ma már tudjuk: a menzának lelke volt. Egy korszak íze, a retro menzás ételek ami egyszerre idézi a gyerekkor könnyedségét és a magyar konyha legklasszikusabb fogásait.

Gyerekkor íze: a retro menzás ételek világa
Retro menzás ételek: Neked mennyit sikerül eltalálni közülük?
Forrás: https://www.nosalty.hu/

Már a folyosón elárulta az illat, mi lesz az ebéd. Ha paradicsomleves volt, mindenki mosolygott - ha töltött paprika, hirtelen elfogytak az étvágyak. A piros tálcák, a fémkanalak és a menzás nénik hangja örökre beleégett az emlékeinkbe. Emlékszel még, milyen íze volt a tejberizsnek, vagy hány betűt találtál a paradicsomlevesben? Teszteld magad kvízünkben!

1.
Felismered ezt a ikonikus ételt, amit a menzán ettél?
2.
Mi az a hozzávaló ami nem hiányozhat ebből az ínycsiklandó ételből?
3.
Általában az ebéd mellé járt, egy kis édesség, mi a neve neki?
4.
Milyen csemegét szokás tenni a zöldborsó főzelék tetejére?
5.
Mi volt a legjobb dolog a menzás paradicsomos húsgombócban?
6.
Melyik levesben úszkált betűtészta, amit mindig kiraktál a neveddel?
7.
Mi volt az a retró édesség, amit gyakran szilvalekvárral töltöttek?
8.
Mi volt a leggyakoribb köret a menzás csirkepaprikás mellé?
9.
Mi volt a menzás túrógombóc “titka”?
10.
Melyik napot reméltük titkon, hogy grízes tésztát adnak a menzán?

Pontozás: Retro menzás ételek

  • 0-3 pont: Válogatós voltál, inkább a kiflit szeretted. 
  • 4-7 pont: Igazi menzás túlélő, aki tudta, mikor jön a tejberizses nap! 
  • 8-10 pont: Te voltál a menza bajnoka! Neked a csirkepaprikás illat ma is gyerekkort idéz. 
