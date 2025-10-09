Gyerekkor ízei: a retro menzás ételek még ma is hódítanak

Volt idő, amikor az ebéd nem csak arról szólt, hogy jóllakjunk. A menza a közösség színtere volt - ott születtek barátságok, ott ment a cserebere a bucikért, és ott szaladtunk vissza a sorba, ha „desszertes nap” volt. Az asztaloknál nevetés, pletyka, és néha egy kis fintorgás is járt az ebéd mellé. És bár akkor talán nem értékeltük, ma már tudjuk: a menzának lelke volt. Egy korszak íze, a retro menzás ételek ami egyszerre idézi a gyerekkor könnyedségét és a magyar konyha legklasszikusabb fogásait.

Retro menzás ételek: Neked mennyit sikerül eltalálni közülük?

Forrás: https://www.nosalty.hu/

Már a folyosón elárulta az illat, mi lesz az ebéd. Ha paradicsomleves volt, mindenki mosolygott - ha töltött paprika, hirtelen elfogytak az étvágyak. A piros tálcák, a fémkanalak és a menzás nénik hangja örökre beleégett az emlékeinkbe. Emlékszel még, milyen íze volt a tejberizsnek, vagy hány betűt találtál a paradicsomlevesben? Teszteld magad kvízünkben!