2 órája
Gyerekkor ízei: a retro menzás ételek még ma is hódítanak
A retro menzás ételek nem csupán fogások voltak - illatok, zajok és hangulatok, amelyek visszarepítenek a gyerekkor világába. A retro menzás ételek között ott volt a tejberizs, a csirkepaprikás, a zöldborsófőzelék, az aranygaluska és a szilvás bukta - mindegyik egy-egy felejthetetlen pillanat az iskolai ebédlőből.
Volt idő, amikor az ebéd nem csak arról szólt, hogy jóllakjunk. A menza a közösség színtere volt - ott születtek barátságok, ott ment a cserebere a bucikért, és ott szaladtunk vissza a sorba, ha „desszertes nap” volt. Az asztaloknál nevetés, pletyka, és néha egy kis fintorgás is járt az ebéd mellé. És bár akkor talán nem értékeltük, ma már tudjuk: a menzának lelke volt. Egy korszak íze, a retro menzás ételek ami egyszerre idézi a gyerekkor könnyedségét és a magyar konyha legklasszikusabb fogásait.
Már a folyosón elárulta az illat, mi lesz az ebéd. Ha paradicsomleves volt, mindenki mosolygott - ha töltött paprika, hirtelen elfogytak az étvágyak. A piros tálcák, a fémkanalak és a menzás nénik hangja örökre beleégett az emlékeinkbe. Emlékszel még, milyen íze volt a tejberizsnek, vagy hány betűt találtál a paradicsomlevesben? Teszteld magad kvízünkben!
Pontozás: Retro menzás ételek
- 0-3 pont: Válogatós voltál, inkább a kiflit szeretted.
- 4-7 pont: Igazi menzás túlélő, aki tudta, mikor jön a tejberizses nap!
- 8-10 pont: Te voltál a menza bajnoka! Neked a csirkepaprikás illat ma is gyerekkort idéz.