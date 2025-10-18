Múltidéző
21 perce
Retró pillanatok Tatabányán: ilyen volt az ifjúság utca 1972-ben
Az Ifjúság utca 1972-ben valódi gyerekkalandok színtere volt Tatabányán. Retró fotók segítségével most visszarepítünk az időben és megnézheted, hogyan nézett ki az élet akkoriban.
A múltidéző, régi képeken játszótér, Trabantok és triciklik sorakoznak Tatabánya Ifjúság utca környékén, ahol a gyerekek mindennapjai tele voltak mozgással és nevetéssel. A Fortepan retró fotói visszaadják a város egy letűnt korszakának hangulatát, és megidézi a helyszín történelmi báját.
Íme az Ifjúság utca retró fotókon
Az Ifjúság utca 1972-ben
