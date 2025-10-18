október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Retró pillanatok Tatabányán: ilyen volt az ifjúság utca 1972-ben

Címkék#retró#Tatabánya Ifjúság utca#múltidéző

Az Ifjúság utca 1972-ben valódi gyerekkalandok színtere volt Tatabányán. Retró fotók segítségével most visszarepítünk az időben és megnézheted, hogyan nézett ki az élet akkoriban.

Kemma.hu

A múltidéző, régi képeken játszótér, Trabantok és triciklik sorakoznak Tatabánya Ifjúság utca környékén, ahol a gyerekek mindennapjai tele voltak mozgással és nevetéssel. A Fortepan retró fotói visszaadják a város egy letűnt korszakának hangulatát, és megidézi a helyszín történelmi báját.

Ifjúság utca ma: retró fotókon mutatjuk az utca régi arcát
Ifjúság utca ma: retró fotókon mutatjuk az utca régi arcát
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Íme az Ifjúság utca retró fotókon

Az Ifjúság utca 1972-ben

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu