Múltidéző

1 órája

Ma 78 éve lett város Tatabánya - nosztalgikus időutazás a hőskorba retró fotókkal

Tatabánya várossá válásának 78. évfordulóját ünnepli. A bányászváros múltját most különleges retró fotók idézik meg a '60-as évek végéről.

Kemma.hu

1947. október 10-én egyesítették Tatabányát, Alsógallát, Felsőgallát és Bánhidát, ezzel megszületett az ország egyik legfontosabb ipari központja. Az azóta eltelt több, mint hét évtized alatt hatalmas átalakuláson ment keresztül a város – a régi mozik, csárdák, lakótelepek és bányásztelepek  ma már csak emlékek. A retró fotók segítségével most visszautazhatunk a '60-as évek végére, amikor Tatabánya még javában épült, de már igazi város volt a szó minden értelmében.

Retró fotókon hoztuk vissza a '60-as évek végét Tatabányáról
Retró fotókon hoztuk vissza a '60-as évek végét Tatabányáról
Forrás: Fortepan/Fábián József

Tatabánya arca a múltból

A Fortepan gyűjteményében számos felvétel őrzi a város múltját: a legendás Turul Mozi, a Csákányosi csárda vagy éppen azok a lakóházak, amelyek azóta teljesen eltűntek, vagy új formában élnek tovább. A múltidéző képek jól mutatják, hogyan vált a korabeli bányásztelep igazi várossá – parkokkal, üzletekkel, és a modern élet ígéretével. 

Retró fotókon Tatabánya 60-as évek végén

Így festett Tatabánya várossá válása után a '60-as évek végén

Fotók: fortepan.hu

 

