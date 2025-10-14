Retró képek: 100 éves képeken tata múltja, ilyenek voltak a híres épületek

Kevés város őrzi olyan gazdagon a múlt emlékeit, mint Tata. A most előkerült retró fotók a Fortepan gyűjteményéből származnak, és különleges ablakot nyitnak a 20. század elejére. A több mint százéves képeken jól ismert épületek tűnnek fel egészen más környezetben: a vár, a Sándor-malom, az angolkert műromjai vagy éppen a Török mecset a maga korabeli valójában mutatkozik meg.

Retró fotók idézik meg Tata múltját

Forrás: Fortepan / Bor Dezső

A retró fotók tükrében: vár, malom, műrom

A korabeli felvételeken még működik a Sándor-malom, a tatai vár mögött pedig ott hullámzik az Öreg-tó. Jól látszik a kapubejáró, a várárok és a korabeli híd szerkezete is. A műrom, amelyet a Vértesszentkereszti apátság köveiből emeltek, a Somlói vár maradványaival együtt az Esterházy-angolkert romantikus tájrendezésének részét képezte – ma már ikonikus, de akkor még újszerű látványelem volt.