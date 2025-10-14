október 14., kedd

Múltidéző

1 órája

Retró képek: 100 éves képeken tata múltja, ilyenek voltak a híres épületek

Címkék#retró#Török mecset#emlék#angolkert

Tata ikonikus épületei száz évvel ezelőtt is lenyűgöző látványt nyújtottak. A retró fotók most különleges időutazásra hívnak: megmutatják, milyen volt a város akkor, amikor még működtek a malmok, és a várárok felett fahíd ívelt át.

Kemma.hu

Kevés város őrzi olyan gazdagon a múlt emlékeit, mint Tata. A most előkerült retró fotók a Fortepan gyűjteményéből származnak, és különleges ablakot nyitnak a 20. század elejére. A több mint százéves képeken jól ismert épületek tűnnek fel egészen más környezetben: a vár, a Sándor-malom, az angolkert műromjai vagy éppen a Török mecset a maga korabeli valójában mutatkozik meg.

A Vár az Öreg-tó partján, Retró fotók idézik meg Tata múltját
Retró fotók idézik meg Tata múltját
Forrás: Fortepan / Bor Dezső

A retró fotók tükrében: vár, malom, műrom

A korabeli felvételeken még működik a Sándor-malom, a tatai vár mögött pedig ott hullámzik az Öreg-tó. Jól látszik a kapubejáró, a várárok és a korabeli híd szerkezete is. A műrom, amelyet a Vértesszentkereszti apátság köveiből emeltek, a Somlói vár maradványaival együtt az Esterházy-angolkert romantikus tájrendezésének részét képezte – ma már ikonikus, de akkor még újszerű látványelem volt.

Terek, szobrok, örökség

Feltűnik a Török mecset, amely akkor még magányosabban állt a város szövetében. A Kodály Zoltán tér környezete is sokkal nyersebb volt, de már állt ott N. Kovács Mária alkotása, a Keresztelő Szent János-szobor. Ezek az épületek és köztéri elemek mára Tata identitásának szerves részei lettek – a retró fotók azonban emlékeztetnek, mennyit változott minden, és mégis mennyi minden megmaradt.

GALÉRIA: Retró képeken tata múltja, ilyenek voltak a híres épületek (Fortepan)

Korábbi múltidézőink:

 

