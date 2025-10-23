Retró képek: ilyen volt az élet az 50-es években Komárom-Esztergomban

Az 1956-os forradalom alkalmából a Fortepan segítségével most retró fotókon mutassuk meg milyen volt az élet 75 évvel ezelőtt. Az 1950-es megyerendezéskor jelentős változások történtek térségünkben. Ekkor jött létre Komárom megye, amelynek székhelye Tatabánya lett, Esztergom neve pedig kikerült a megye nevéből. Feltűnik a képeken az Esztergomi Bazilika, de még a Dunán épülő Erzsébet híd is.

Retró fotókon az 50-es évek, ilyen volt Komárom 1954-ben amikor a hidat építették

Forrás: Fortepan/UVATERV

Retró fotókon az 50-es évek

A korabeli képeken főként emberek láthatóak, hogy hogyan éltek a mindennapokban. Kisgyerekek nagymamákkal, vicces képek, hógolyózó lányok, Tatától Esztergomig. Visszaköszönnek a réi utcák, öltözködés és az autók. A Fortepan gyűjteménye nemcsak nosztalgiát ébreszt, hanem betekintést is enged abba, hogyan éltek szüleink, nagyszüleink az 1950-es évek Komárom-Esztergom vármegyéjében egy olyan időszakban, amikor az ország és a mindennapok is épp átalakulóban voltak.