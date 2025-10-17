október 17., péntek

„Figyelj az útra!” – újra országos rendőrségi akciót tartottak a biztonságos közlekedésért

Október 6. és 12. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott a rendőrség „Figyelj az útra!” címmel. A rendőrségi akció célja nem csupán a szabályszegők kiszűrése volt, hanem a figyelemfelhívás is: a felelőtlenség, egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiához vezethet.

Milány Botond

Az őszi hónapokban a közutakon különösen fontos a fokozott figyelem: a romló látási viszonyok és a megnövekedett forgalom miatt egyre több baleset történik. A rendőrség ezért időről időre országos akciókat indít, hogy felhívja a figyelmet a felelős közlekedésre. Az egyik ilyen rendőrségi akció kampány volt az október eleji „Figyelj az útra!” ellenőrzéssorozat is.

A legutóbbi rendőrségi akció során is több száz szabályszegőt állítottak meg
Forrás: police.hu

Több száz szabályszegőt szűrtek ki az országos rendőrségi akció során

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzétett posztból megtudtuk, hogy október 6. és 12. között tartottal fokozott ellenőrzést, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, és kiszűrjék azokat a járművezetőket, akik szabálytalanul közlekednek.

Mint írták, sokan még mindig telefonálnak vezetés közben, és túl sok sofőr mulasztja el a biztonsági öv használatát is. Komárom-Esztergomban a rendőrök összesen 778 járművezetőt állítottak meg, akikből 46 sofőrt értek tetten mobiltelefon-használaton, 211 esetben nem volt bekapcsolva a biztonsági öv. Emellett további 210 különféle jogsértést is rögzítettek.

A rendőrség ismételten hangsúlyozta azt is, hogy a közlekedésbiztonság az apró döntéseken múlik. Ezért kérik, hogy az alábbi megelőző tanácsokat mindig, mindenki tartsa be:

  • Mielőtt elindulsz, kapcsold be a biztonsági övet!
  • Tedd el a telefont, és ha muszáj hívást fogadni, állj meg biztonságos helyen!
  • Figyelj az útra, ne a kijelzőre!

A kampány üzenete világos: egy üzenet sem ér annyit, mint az életed. A rendőrség arra kér minden közlekedőt, hogy legyen körültekintő és felelős a volán mögött, mert hazaérni a legfontosabb.

Szeptemberben is razziáztak a rendőrök

Ahogyan azt megírtuk korábban, az elmúlt hónapban nagyszabású roadpol akciót is tartott a rendőrség az egész országban, így Komárom-Esztergomban is, ahol a vezetés közbeni mobilozást ellenőrizték. Emellett minden olyan cselekményt is figyeltek, ami az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a vezető figyelmét és ezzel veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot.

 

