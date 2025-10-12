október 12., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Remekül szólt a Völgyválasz

Munkatársunktól

Nyergesújfalu A képviselő-testület tagjai soros ülésükön egyhangú döntéssel fogadták el a hagyományosan legnagyobb önkormányzati városi szórakoztató rendezvény, a Völgyválasz idei tapasztalatairól szóló beszámolót. A fellépők és a vendégek is egyöntetűen jó véleményeket fogalmaztak meg az élőzenés, nyolc nyitott pincével színesített két napról. Többek közt jó ötletnek bizonyult a fellépőkkel folyamatosan egyeztető színpadmester alkalmazása és a színpadhoz közel két öltözőpavilon elhelyezése.

 

