Séta a múltba: így néztek ki Tatabánya régi épületei az 1920-as évektől a '80-as évekig

A Fortepan múltidéző retró fotói különleges időutazásra hívnak: a régi épületek Tatabányán nemcsak a város múltját idézik meg, hanem azt is megmutatják, mennyit változott a város arculata az elmúlt évtizedekben. Az egykori Gépészeti és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola – a mai Bánki Donát – tanulói például ma már alig ismernének rá az iskola régi homlokzatára. A képek között ott van a legendás Turul mozi is, amely sokak számára a gyerekkori filmélmények helyszíne volt, de mára teljesen eltűnt. A városháza, a József Attila Könyvtár és a Hotel Árpád pedig jól mutatják, hogyan nőtt iparvárosból modern megyeszékhellyé Tatabánya.

Régi épületek Tatabányán: 1973 - Volán központ

Forrás: Fortapan/UVATERV

Régi épületek Tatabányán a Fortepan fotóin