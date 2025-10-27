1 órája
Séta a múltba: így néztek ki Tatabánya régi épületei az 1920-as évektől a '80-as évekig
Te tudod, mi volt régen a mai Edutus Egyetem helyén? A Fortepan archívumának köszönhetően most visszautazhatunk az időben, és megnézhetjük, hogyan festettek a régi épületek Tatabányán az 1920-as évektől egészen a nyolcvanas évek közepéig. A múltidéző válogatásban láthatod, milyen volt a Hotel Árpád, a városháza vagy éppen a József Attila Könyvtár régi arca – sőt, olyan helyek is előkerülnek, amelyek ma már csak emlékek.
A Fortepan múltidéző retró fotói különleges időutazásra hívnak: a régi épületek Tatabányán nemcsak a város múltját idézik meg, hanem azt is megmutatják, mennyit változott a város arculata az elmúlt évtizedekben. Az egykori Gépészeti és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola – a mai Bánki Donát – tanulói például ma már alig ismernének rá az iskola régi homlokzatára. A képek között ott van a legendás Turul mozi is, amely sokak számára a gyerekkori filmélmények helyszíne volt, de mára teljesen eltűnt. A városháza, a József Attila Könyvtár és a Hotel Árpád pedig jól mutatják, hogyan nőtt iparvárosból modern megyeszékhellyé Tatabánya.
Régi épületek Tatabányán a Fortepan fotóin
GALÉRIA: Giga fotógyűjtemény Tatabánya régi épületeiről
Retró képek: ilyen volt az élet az 50-es években Komárom-Esztergomban
Retró pillanatok Tatabányán: ilyen volt az ifjúság utca 1972-ben
Ezektől a retró fotóktól minden tatabányait elönt a nosztalgia - ilyen volt az élet 50 éve
