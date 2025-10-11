1 órája
Itt az új közlekedési forradalom, ami leválthatja a körforgalmakat? +videó
Az Egyesült Államokban már egyre nagyobb teret hódít az új típusú útkereszteződés, amely forradalmasíthatja a közlekedést. Az úgynevezett RCUT közlekedési rendszer nem csak biztonságosabb, de sokkal gyorsabb, ráadásul hatékonyabb lehet, mint a ma ismert körforgalmak, így előbb-utóbb Magyarországra is megérkezhet.
A közlekedésbiztonság az egyik legfontosabb, de egyben legnehezebben fenntartható tényező a modern infrastruktúrában. Az autósok száma folyamatosan nő, az utak emiatt gyakran leterheltek, a figyelmetlenség pedig egyre gyakoribb ok a balesetek mögött. A közúti ütközések jelentős része kereszteződésekben történik, ahol a forgalom több irányból találkozik. Ezek a pontok a legnagyobb kockázatot jelentik minden közlekedő számára. Éppen ezért a mérnökök és közlekedéstervezők évtizedek óta keresik azokat a megoldásokat, amelyek egyszerre növelik a biztonságot és csökkentik a torlódásokat. Erre az égető kérdésre lehet válasz az úgynevezett RCUT közlekedési rendszer, amely leválthatja a körforgalmakat.
Körforgalom helyett jön az RCUT közlekedési rendszer?
A körforgalom sokáig ideális válasznak tűnt: a járművek egy körforgalomban lassabban, de folyamatosan haladhatnak, így csökken az ütközések esélye. Az utóbbi években azonban kiderült, hogy nem minden környezetben működik tökéletesen. Magyarországon is megszaporodtak a körforgalmakban történt balesetek – különösen az újonnan kialakított csomópontokban.
Szakértők szerint az egyik fő probléma a sebesség és a figyelmetlenség: sokan lendületből hajtanak be, nem adnak irányjelzést, vagy nem érzékelik időben, mikor biztonságos a behajtás. A vg.hu cikke szerint Az Egyesült Államokban ezért egy új megoldás kezdett elterjedni az utóbbi időben. Ez az RCUT (Restricted Crossing U-Turn) rendszer.
De mi az az RCUT?
Ez a kialakítási rendszer megszünteti a legveszélyesebb manővereket: a balra kanyarodást és a főúton történő áthaladást. A mellékútról érkezők ugyanis csak jobbra kanyarodhatnak, majd egy néhány száz méterre kialakított U-forduló segítségével térhetnek vissza a kívánt irányba. A rendszer célja, hogy folyamatos maradjon a főút forgalma, miközben drasztikusan csökken a konfliktuspontok száma.
Ez a fajta közlekedési rendszer meglehetősen hatékonynak tűnik eddig. Az amerikai közlekedési hatóságok adatai szerint az RCUT-rendszer akár 54 százalékkal kevesebb balesetet eredményez, a sérüléses ütközések száma pedig 70 százalékkal is visszaeshet. Emellett a főút forgalmát nem kell megállítani a mellékutak miatt, így csúcsidőben is gördülékenyebb a haladás. A szakértők szerint ez a „korlátozott keresztezésű” megoldás egy új korszak kezdetét jelentheti az úthálózat-fejlesztésben: a közlekedés egyszerre válhat biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és gyorsabbá.
Komárom-Esztergomban még a körforgalmaké a jövő
Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. érdeklődésünkre közölte: Tatán a közeljövőben nem indul nagyobb útfelújítás, Tatabányán azonban több jelentős projekt is előkészítés alatt áll, ahol a város több utcája és csomópontja is teljesen megújulhat a következő években. A tervezett munkák között szerepel: például a Búzavirág utca – Rákóczi Ferenc út csomópont, ahol turbó körforgalom építése, gyalog- és kerékpárút kialakítása valósul meg, de a Dankó Pista utca és Kossuth Lajos utcai csomópontnál is körforgalom építése, kapcsolódó útszakaszok felújítása, gyalog- és kerékpárút kiépítése várható.
