Itt az új közlekedési forradalom, ami leválthatja a körforgalmakat? +videó

Körforgalom helyett jön az RCUT közlekedési rendszer?

A körforgalom sokáig ideális válasznak tűnt: a járművek egy körforgalomban lassabban, de folyamatosan haladhatnak, így csökken az ütközések esélye. Az utóbbi években azonban kiderült, hogy nem minden környezetben működik tökéletesen. Magyarországon is megszaporodtak a körforgalmakban történt balesetek – különösen az újonnan kialakított csomópontokban.

Szakértők szerint az egyik fő probléma a sebesség és a figyelmetlenség: sokan lendületből hajtanak be, nem adnak irányjelzést, vagy nem érzékelik időben, mikor biztonságos a behajtás. A vg.hu cikke szerint Az Egyesült Államokban ezért egy új megoldás kezdett elterjedni az utóbbi időben. Ez az RCUT (Restricted Crossing U-Turn) rendszer.

De mi az az RCUT?

Ez a kialakítási rendszer megszünteti a legveszélyesebb manővereket: a balra kanyarodást és a főúton történő áthaladást. A mellékútról érkezők ugyanis csak jobbra kanyarodhatnak, majd egy néhány száz méterre kialakított U-forduló segítségével térhetnek vissza a kívánt irányba. A rendszer célja, hogy folyamatos maradjon a főút forgalma, miközben drasztikusan csökken a konfliktuspontok száma.

Ez a fajta közlekedési rendszer meglehetősen hatékonynak tűnik eddig. Az amerikai közlekedési hatóságok adatai szerint az RCUT-rendszer akár 54 százalékkal kevesebb balesetet eredményez, a sérüléses ütközések száma pedig 70 százalékkal is visszaeshet. Emellett a főút forgalmát nem kell megállítani a mellékutak miatt, így csúcsidőben is gördülékenyebb a haladás. A szakértők szerint ez a „korlátozott keresztezésű” megoldás egy új korszak kezdetét jelentheti az úthálózat-fejlesztésben: a közlekedés egyszerre válhat biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és gyorsabbá.