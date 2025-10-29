1 órája
65 milliárdos nemzetközi drogkartellt számoltak fel a magyar és a szlovák zsaruk
Egy több országon átívelő rendőrségi akció zárult sikerrel az elmúlt napokban. A rendőrségi razzia során a szlovák és magyar hatóságok egy nemzetközi drogkereskedő hálózatot számoltak fel, amely éveken át terítette a kábítószert Európában.
Nemzetközi együttműködésben zajlott razzia a szlovákiai komáromi járásban és több európai országban. A szlovák és magyar hatóságok közös akciója egy évek óta működő drogkartell felszámolását eredményezte, amely az egész kontinensen terjesztett kábítószert. A műveletet az Eurojust, az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynöksége koordinálta, az Europol szakmai támogatásával.
Rendőrségi razzia Révkomáromban és több országban
A razziát a múlt héten hajtották végre, amikor 22 gyanúsítottat fogtak el Szlovákiában, Magyarországon és Németországban. Köztük van a hálózat feltételezett vezetője is, aki Spanyolországban tartózkodott. A rendőrség 45 helyszínen tartott házkutatást, köztük a Komáromi járásban, ahol több illegális cigarettagyártó gépet, kábítószert, mobiltelefonokat, vállalati dokumentumokat és több mint 370 ezer euró készpénzt foglaltak le.
Évek óta működő drogkereskedő hálózatot buktattak le
Az Eurojust közleménye szerint a most lebuktatott szervezet feltehetőleg 2019 óta működött, és főként kokain, hasis és kannabisz terjesztésével foglalkozott. A hálózat Panamából és a Dominikai Köztársaságból származó kábítószereket juttatott Európába, majd Szlovákián, Magyarországon és Spanyolországon keresztül osztotta szét a kontinensen.
A bűnszervezet jól szervezett, hierarchikus felépítésben működött, több vezetői szinttel. A tagok legális cégeket hoztak létre, amelyekkel törvényes áruk szállítását színlelték – a kábítószert pedig ezek közé rejtették el. A nyomozás szerint a kartell legalább 175 millió euró értékben juttatott kábítószert az európai piacra. Ez mostani áron számolva mintegy 65 milliárd forintot jelent.
Nemzetközi összefogás a háttérben
A rendőrségi akcióban mintegy 580 rendőr vett részt. Az Europol helyszíni szakértőt is küldött, aki a valós idejű adatgyűjtést és információcserét segítette. A nyomozást a szlovák és magyar ügyészségek által 2024-ben létrehozott közös nyomozócsoport (JIT) vezette, amelynek munkáját az Eurojust koordinációs központja támogatta.
A hatóságok szerint a mostani akció komoly csapást mért az európai kábítószer-kereskedelem egyik legaktívabb és legjobban szervezett hálózatára.
Korábban is több razziáról számoltunk be
Nem ez volt az első alkalom, hogy a térségben nagyszabású razzia zajlott. Az elmúlt hetekben és hónapokban több, drogkereskedelemmel és kábítószer-birtoklással kapcsolatos ügyben is intézkedtek a hatóságok.
- Október 23-án egy Tatabányán bujkáló toplistás bűnözőt fogtak el, akit korábban jogerősen elítéltek kábítószer-kereskedelem miatt.
- Október 21-én a Készenléti Rendőrség egy országos akció keretében fogta el a TOP 50-es körözési listán szereplő nehézsúlyú drogdílert.
- Október 17-én a Csallóközaranyoson tartott drograzzia során fegyvereket, pénzt és pervitint is lefoglaltak.
- Október 15-én a Komáromi Rendőrkapitányság a DELTA program részeként egy helyi drogcsempészt vett őrizetbe, akinél csaknem fél kilogramm kábítószert találtak.
- Október 14-én pedig a Tatabányai Járásbíróság ítélte el azt a helyi férfit, aki hónapokon át árulta a marihuánát saját lakásából.
Az elmúlt időszak eseményei is jelzik, hogy a drogkereskedők és terjesztők elleni küzdelem továbbra is kiemelt célja a hatóságoknak Komárom-Esztergom vármegyében és a határ menti térségben.
A képeken az október 17-én megjelent cikkünkben bemutatott drograzziáról készült felvételek láthatók.
