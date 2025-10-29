65 milliárdos nemzetközi drogkartellt számoltak fel a magyar és a szlovák zsaruk

Nemzetközi együttműködésben zajlott razzia a szlovákiai komáromi járásban és több európai országban. A szlovák és magyar hatóságok közös akciója egy évek óta működő drogkartell felszámolását eredményezte, amely az egész kontinensen terjesztett kábítószert. A műveletet az Eurojust, az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynöksége koordinálta, az Europol szakmai támogatásával.

Szlovák és magyar nyomozók közös akcióban – a Komáromi járásban több helyszínen is rendőrségi razzia zajlott

Forrás: eurojust.europa.eu

Rendőrségi razzia Révkomáromban és több országban

A razziát a múlt héten hajtották végre, amikor 22 gyanúsítottat fogtak el Szlovákiában, Magyarországon és Németországban. Köztük van a hálózat feltételezett vezetője is, aki Spanyolországban tartózkodott. A rendőrség 45 helyszínen tartott házkutatást, köztük a Komáromi járásban, ahol több illegális cigarettagyártó gépet, kábítószert, mobiltelefonokat, vállalati dokumentumokat és több mint 370 ezer euró készpénzt foglaltak le.

Évek óta működő drogkereskedő hálózatot buktattak le

Az Eurojust közleménye szerint a most lebuktatott szervezet feltehetőleg 2019 óta működött, és főként kokain, hasis és kannabisz terjesztésével foglalkozott. A hálózat Panamából és a Dominikai Köztársaságból származó kábítószereket juttatott Európába, majd Szlovákián, Magyarországon és Spanyolországon keresztül osztotta szét a kontinensen.

A bűnszervezet jól szervezett, hierarchikus felépítésben működött, több vezetői szinttel. A tagok legális cégeket hoztak létre, amelyekkel törvényes áruk szállítását színlelték – a kábítószert pedig ezek közé rejtették el. A nyomozás szerint a kartell legalább 175 millió euró értékben juttatott kábítószert az európai piacra. Ez mostani áron számolva mintegy 65 milliárd forintot jelent.

Illegális cigarettagyártó gépsor, amelyet a szlovákiai razzia során foglaltak le

Forrás: eurojust.europa.eu

Nemzetközi összefogás a háttérben

A rendőrségi akcióban mintegy 580 rendőr vett részt. Az Europol helyszíni szakértőt is küldött, aki a valós idejű adatgyűjtést és információcserét segítette. A nyomozást a szlovák és magyar ügyészségek által 2024-ben létrehozott közös nyomozócsoport (JIT) vezette, amelynek munkáját az Eurojust koordinációs központja támogatta.