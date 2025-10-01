október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
PTSE

1 órája

Közeleg a határidő - ki kell üríteni a tatabányai jégpályát

Címkék#Tatabánya#PTSE#műjégpálya

A jégpálya körüli bizonytalanság nemcsak a városvezetést és a képviselőket osztja meg, hanem a sportolókat, edzőket és szülőket is aggodalommal tölti el. A PTSE évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi jégsportnak, a város jégkorongozóinak és korcsolyázóinak otthona. Októberben újabb fejezethez érkezik a jégpálya körüli botrány.

Kemma.hu

Október 6. egyeseknek az Aradi vértanúk kivégzésének emléknapja, Tatabányán azonban ez mást jelent: ekkor kell kiüríteni a PTSE-nek a jégpályát, ami azonban nem lesz egyszerű.

PTSE
PTSE: a helyiek kiállnak a  Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület mellett
Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

PTSE: vészesen közeleg a határidő

Október 6-ig ki kell üríteni a tatabányai műjégpályát a PTSE-nek. Gál Csaba Fidesz-KDNP frakcióvezető információi szerint a Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület elnöke azonban nem írta alá a szerződéstervezetet és a megadott időpontban az épületet nem fogja kiüríteni. 

A városvezetés és az Egyesület közötti ellentétek már rég óta bonyolódnak: 2023-ban vették kezdetét az ellentétek sorozata személyes sértettség miatt.

  • A 2025 februári közgyűlésen Boda Bánk egy előterjesztéssel állt elő, mely alapján elvennék a PTSE-től az üzemeltetést, és átadnák a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nek (Tét Kft.). Az előterjesztés hatalmas indulatokat generált városszerte és a közgyűlésben is, így a képviselő visszavonta azt.
  • 2025 áprilisában újabb előterjesztést nyújtott be Boda képviselő, melyben azt javasolta, hogy tegyék céltartalékba a PTSE támogatását, a támogatásához szükséges önrész alapját pedig halasszák 2026-ra – vagyis ne adjanak támogatást az egyesületnek –, ezt pedig a város költségvetéséről szóló ülésén meg is szavazták.

 A közgyűlés június 30-án mondta fel a közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel, ezzel a "polipok" sorsa meg lett bélyegezve. Bár az előző közgyűlések egyikén béke kezdett honolni, a kedélyek kevésbé voltak borzoltak, a felek kompromisszum képesnek látszottak, most azonban más a helyzet. 

Az országgyűlési képviselő kiáll a PTSE mellett

Bencsik János a közösségi oldalán is világossá tette álláspontját: „Megkérdeztük: a tatabányaiak úgy látják, hogy jobb lenne, ha továbbra is a Petőfi Tömegsport Egyesület üzemeltetné a jégpályát! Ezt fogjuk képviselni!” – írta bejegyzésében.

A PTSE az elmúlt években közmegelégedésre üzemeltette a pályát, a szakszövetséggel együttműködve TAO-forrásokból folyamatosan fejlesztették a létesítményt. Jelenleg is előkészítés alatt van egy új beruházás, amely teljesen zárttá tenné a csarnokot

- mondta Bencsik János lapunknak.

Az október 6-i fejleményekről portálunk tájékoztatni fogja olvasóinkat.

 

 

