Ilyen is rég volt: jó hírről tudott beszámolni az önkormányzati össztűz alá került jégpálya
A tatabányai sportegyesület jó hírt jelentett be közösségi média platformján: megérkezett, amire mindenki várt, a jég. A PTSE idén sem hagyta cserben a játékosokat és a pálya iránt érdeklődőket.
A hűtőberendezések beindításával és a csővezetékek teljes körű üzembe helyezésével hivatalosan is megkezdődött a jégképződés Tatabányán. A jeges szezon idén is elindul, a PTSE most sem hagyta cserben a korcsolyázás szerelmeseit Tatabányán.
PTSE: jég lesz Tatabányán!
A PTSE kontra tatabányai városvezetés ügy már rég óta terítéken van, a legújabb fejlemény, hogy az egyesület elnöke nem adta át az önkormányzatnak a jégpályát, a tárgyalások azonban továbbra is folytatódnak. A sportegyesület Facebook bejegyzésben tudatta humoros stílusban: van jég! Így az egyesület betratotta korábban tett ígéretét: "Az biztos, hogy itt lesz jég!".
GALÉRIA: Készül a tatabányai műjégpálya jege (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A jég vastagodjon – és ez palancs, de nagyon dulván!
Külön köszönet a jégmunkások légiójának és a gladitoloknak, akik nappal és éjjel küzdenek, hogy Tatabányán mihamalabb nyisson a pálya!
- írták a közösségi média posztban.
Aki pedig a jégnek gátat szab, az hamalosan kelüljön gladiátolképzőbe és dobják a padlóla le.
- fogalmazott a poszt stílusát felvéve egy kommentelő.
Hogy mérgesedett el a helyzet az önkormányzat és a PTSE közt?
- Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.
- 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
- 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.
Bencsik János, a tatai-medence országgyűlési képviselője a kemma.hu-nak így reagált a PTSE körül kialakult helyzetre:
- A PTSE közmegelégedéssel üzemeltette a jégpályát, ha az önkormányzat a munkájukban nem akadályozza, továbbra is közmegelégedéssel fogja üzemeltetni.
GALÉRIA: Megnéztük a PTSE edzését Tatabányán (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
"Az biztos, hogy itt lesz jég!" - a PTSE nem adta át a jégpályát