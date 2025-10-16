Ilyen is rég volt: jó hírről tudott beszámolni az önkormányzati össztűz alá került jégpálya

A hűtőberendezések beindításával és a csővezetékek teljes körű üzembe helyezésével hivatalosan is megkezdődött a jégképződés Tatabányán. A jeges szezon idén is elindul, a PTSE most sem hagyta cserben a korcsolyázás szerelmeseit Tatabányán.

PTSE: Készül a tatabányai műjégpálya jege

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

PTSE: jég lesz Tatabányán!

A PTSE kontra tatabányai városvezetés ügy már rég óta terítéken van, a legújabb fejlemény, hogy az egyesület elnöke nem adta át az önkormányzatnak a jégpályát, a tárgyalások azonban továbbra is folytatódnak. A sportegyesület Facebook bejegyzésben tudatta humoros stílusban: van jég! Így az egyesület betratotta korábban tett ígéretét: "Az biztos, hogy itt lesz jég!".