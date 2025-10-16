október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jeges Tatabánya

1 órája

Ilyen is rég volt: jó hírről tudott beszámolni az önkormányzati össztűz alá került jégpálya

Címkék#Tatabánya#fejlemény#jég

A tatabányai sportegyesület jó hírt jelentett be közösségi média platformján: megérkezett, amire mindenki várt, a jég. A PTSE idén sem hagyta cserben a játékosokat és a pálya iránt érdeklődőket.

Gábos Orsolya

A hűtőberendezések beindításával és a csővezetékek teljes körű üzembe helyezésével hivatalosan is megkezdődött a jégképződés Tatabányán. A jeges szezon idén is elindul, a PTSE most sem hagyta cserben a korcsolyázás szerelmeseit Tatabányán.

PTSE
PTSE: Készül a tatabányai műjégpálya jege
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

PTSE:  jég lesz Tatabányán!

A PTSE kontra tatabányai városvezetés ügy már rég óta terítéken van, a legújabb fejlemény, hogy az egyesület elnöke nem adta át az önkormányzatnak a jégpályát, a tárgyalások azonban továbbra is folytatódnak. A sportegyesület Facebook bejegyzésben tudatta humoros stílusban: van jég! Így az egyesület betratotta korábban tett ígéretét: "Az biztos, hogy itt lesz jég!".

GALÉRIA: Készül a tatabányai műjégpálya jege (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A jég vastagodjon – és ez palancs, de nagyon dulván! 

(...)

Külön köszönet a jégmunkások légiójának és a gladitoloknak, akik nappal és éjjel küzdenek, hogy Tatabányán mihamalabb nyisson a pálya!

- írták a közösségi média posztban.

Aki pedig a jégnek gátat szab, az hamalosan kelüljön gladiátolképzőbe és dobják a padlóla le.

- fogalmazott a poszt stílusát felvéve egy kommentelő.

Hogy mérgesedett el a helyzet az önkormányzat és a PTSE közt?

  • Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.
  • 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
  • 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.

Bencsik János, a tatai-medence országgyűlési képviselője a kemma.hu-nak így reagált a PTSE körül kialakult helyzetre:

- A PTSE közmegelégedéssel üzemeltette a jégpályát, ha az önkormányzat a munkájukban nem akadályozza, továbbra is közmegelégedéssel fogja üzemeltetni.

GALÉRIA: Megnéztük a PTSE edzését Tatabányán (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu