Propolisz: a méhek titkos fegyvere a betegségek ellen +videó

A méhek igazi kincsei a természetnek. Az apró rovarok szorgoskodásából készülő mézen kívül számtalan értékes anyagot rejt a kaptáruk – egyik ilyen a propolisz, ami igazi bástya a betegségekkel szemben.

A propolisz igazi csodaszer, utána jártunk, hogy pontosan miből és hogyan készül

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra,

A tatai SVÉT-en a Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet tulajdonosai meséltek arról, mi ez a különleges anyag, hogyan készítik a méhek, és miért érdemes nekünk is használnunk.

Mi is az a propolisz?

A propolisz egy gyantás anyag, amelyet a méhek fák rügyeiről, kérgéről és növényi nedvekből gyűjtenek. A kaptárban ezzel vonják be a repedéseket, hézagokat, így védekeznek a baktériumok, gombák és vírusok ellen. A neve a görög „pro” (előtt) és „polis” (város) szavakból ered, vagyis a „város védelmezője” – nem véletlenül, hiszen a méhcsalád egészségét ez az anyag őrzi.

Hogyan gyűjtik és hasznosítják a méhészek?

A Pannonhalma Provence Levendula Méhészet tulajdonosai elmondták, hogy a propoliszt speciális rácsokkal gyűjtik: a méhek ezeket a felületeket is bevonják a gyantával, majd a méhész ezeket óvatosan lefagyasztja, és a megszilárdult propoliszt lefejti róla. Ezután következik a tinktúra készítése, amikor a propoliszt alkohollal kivonják – így jön létre a jól ismert, cseppekben adagolható természetes szer.

A méhészek gyakran készítenek krémet vagy kenőcsöt is belőle, amely kisebb sebek, horzsolások, bőrgyulladások gyógyításában segít. A propoliszt emellett mézhez is keverhetik, így egyszerre érvényesül az édes íz és az immunerősítő hatás.

Mire jó a propolisz, és kinek ajánlott?

A propolisz természetes fertőtlenítő és antibiotikum, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású. Támogatja az immunrendszert, segíthet a torokfájás, megfázás, ínygyulladás vagy kisebb bőrsérülések kezelésében. A méhészek szerint főként a náthás, vírusos időszakokban érdemes kúraszerűen fogyasztani három éves kortól, de azoknak is hasznos, akik természetes módon szeretnék erősíteni a szervezetüket.