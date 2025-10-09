október 9., csütörtök

Elismerés

7 perce

Országos elismerést kapott Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke

Újabb rangos elismerés Komárom-Esztergomnak. A vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, Popovics Györgyöt rangos állami elismerésben részesítették. A közösségért és a helyi önkormányzatiság fejlesztéséért végzett több évtizedes munkáját Dr. Navracsics Tibor miniszter adta át a Helyi Önkormányzatokért-díjjal.

Kemma.hu

A Komárom-Esztergom vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét Popovics Györgyöt nemrég megillető tisztelet jutott ki: átvehette a Helyi Önkormányzatokért-díjat, melyet Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter adott át.

pOPOVICS GYÖRGY
Popovics György rangos elismerést vehetett át dr. Navracsics Tibor miniszter úrtól 
Forrás: Erős Gábor/Facebook

A megtisztelő elismerésről Erős Gábor, országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán. 

Popovics György érdemei:

  • Popovics György 1962-ben született Esztergomban. 
  • Szülei középiskolai tanárok voltak. 
  • Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (ATE), majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. 

Politikai és önkormányzati pályája:

  • 1990 óta tagja a megyei közgyűlésnek. 
  • 2010 óta a közgyűlés elnöke
  • Legutóbbi választáson (2024) a Fidesz-KDNP közös listája abszolút többséget szerzett, így továbbra is jelentős támogatottság mellett vezetheti a testületet. 
    Emellett aktív szerepet vállal más szervezetekben is:
    • A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás elnökévé újra megválasztották, a társulás alapítója is. 
    • A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban alelnök. 

Legutóbbi fejlesztései, célkitűzései

Az Esztergomi járásban és környékén több beruházás folyamatban van: belterületi vízrendezések, közösségi épületek korszerűsítése, kerékpárút-fejlesztések, épületenergetikai korszerűsítések, óvoda-bölcsőde fejlesztések, egészségügyi és zöld infrastruktúra modernizálások. 
Konkrét célként emlegeti a helyi identitás erősítését, az összefogást és a megye népszerűsítését turisztikai szempontból. A megyei közgyűlés döntései között nagy szerepet kapnak a TOP-pályázati források felhasználása, például önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. 
 

 

