Országos elismerést kapott Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke

A Komárom-Esztergom vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét Popovics Györgyöt nemrég megillető tisztelet jutott ki: átvehette a Helyi Önkormányzatokért-díjat, melyet Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter adott át.

Popovics György rangos elismerést vehetett át dr. Navracsics Tibor miniszter úrtól

Forrás: Erős Gábor/Facebook

A megtisztelő elismerésről Erős Gábor, országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán.

Popovics György érdemei:

Popovics György 1962-ben született Esztergomban.

Szülei középiskolai tanárok voltak.

Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (ATE), majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte.

Politikai és önkormányzati pályája:

1990 óta tagja a megyei közgyűlésnek.

2010 óta a közgyűlés elnöke

Legutóbbi választáson (2024) a Fidesz-KDNP közös listája abszolút többséget szerzett, így továbbra is jelentős támogatottság mellett vezetheti a testületet.

Emellett aktív szerepet vállal más szervezetekben is:

• A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás elnökévé újra megválasztották, a társulás alapítója is.

• A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban alelnök.

Legutóbbi fejlesztései, célkitűzései

Az Esztergomi járásban és környékén több beruházás folyamatban van: belterületi vízrendezések, közösségi épületek korszerűsítése, kerékpárút-fejlesztések, épületenergetikai korszerűsítések, óvoda-bölcsőde fejlesztések, egészségügyi és zöld infrastruktúra modernizálások.

Konkrét célként emlegeti a helyi identitás erősítését, az összefogást és a megye népszerűsítését turisztikai szempontból. A megyei közgyűlés döntései között nagy szerepet kapnak a TOP-pályázati források felhasználása, például önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.

