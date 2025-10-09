3 órája
Országos elismerést kapott Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke
Újabb rangos elismerés Komárom-Esztergomnak. A vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, Popovics Györgyöt rangos állami elismerésben részesítették. A közösségért és a helyi önkormányzatiság fejlesztéséért végzett több évtizedes munkáját Dr. Navracsics Tibor miniszter adta át a Helyi Önkormányzatokért-díjjal.
A Komárom-Esztergom vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét Popovics Györgyöt nemrég megillető tisztelet jutott ki: átvehette a Helyi Önkormányzatokért-díjat, melyet Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter adott át.
A megtisztelő elismerésről Erős Gábor, országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán.
Popovics György érdemei:
- Popovics György 1962-ben született Esztergomban.
- Szülei középiskolai tanárok voltak.
- Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (ATE), majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte.
Politikai és önkormányzati pályája:
- 1990 óta tagja a megyei közgyűlésnek.
- 2010 óta a közgyűlés elnöke
- Legutóbbi választáson (2024) a Fidesz-KDNP közös listája abszolút többséget szerzett, így továbbra is jelentős támogatottság mellett vezetheti a testületet.
Emellett aktív szerepet vállal más szervezetekben is:
• A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás elnökévé újra megválasztották, a társulás alapítója is.
• A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban alelnök.
Legutóbbi fejlesztései, célkitűzései
Az Esztergomi járásban és környékén több beruházás folyamatban van: belterületi vízrendezések, közösségi épületek korszerűsítése, kerékpárút-fejlesztések, épületenergetikai korszerűsítések, óvoda-bölcsőde fejlesztések, egészségügyi és zöld infrastruktúra modernizálások.
Konkrét célként emlegeti a helyi identitás erősítését, az összefogást és a megye népszerűsítését turisztikai szempontból. A megyei közgyűlés döntései között nagy szerepet kapnak a TOP-pályázati források felhasználása, például önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.