1 órája
Megvan az időpont, ekkor temetik az aranyszívű motorost, Pongi papát
Egy egész közösség siratja, de amit hátrahagyott, az egy igazi örökség, ami kedvességből és segítőkészségből áll. Végső búcsút vesznek Pongrácz Józseftől.
Elhunyt a Turul Népe Tatabányai Motoros Egyesület alapítója és vezéregyénisége, Pongrácz József – vagy ahogyan sokan ismerték, Pongi papa. Egy egész közösség gyászolja a motorost, de ahogyan arról a kemma.hu is megemlékezett, segítőkészségét, az összefogást, a motorosok iránti tiszteletet és az emberek iránti szeretetet hagyja maga után. A Turul Népe Motoros Egyesület a közösségi oldalán osztotta meg a búcsúztatás időpontját és a család fontos kérését.
Pongrácz Józsefet gyászolják
Pongrácz József 72 éves korában hunyt el, és hamvasztás után búcsúztatják. Október 22-én, szerdán 13 órakor vesznek tőle végső búcsút Tatabányán, a Síkvölgyi temető ravatalozójában. A gyászoló család kéri, hogy mindenki egy szál virággal rója le kegyeletét.
Pongi papa neve egyet jelentett a látványos motoros felvonulásokkal és az összetartó közösséggel. A 15. évfordulós síkvölgyi dzsemborin például közel 500 motoros vonult végig Tatabánya utcáin, a menet pedig még egy különleges esküvőnek is helyszínt adott. Pongrácz József akkor azt mondta: fontos, hogy a hagyományos motoros értékeket a fiatalabb generációk is megtapasztalják.