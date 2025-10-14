Megvan az időpont, ekkor temetik az aranyszívű motorost, Pongi papát

Elhunyt a Turul Népe Tatabányai Motoros Egyesület alapítója és vezéregyénisége, Pongrácz József – vagy ahogyan sokan ismerték, Pongi papa. Egy egész közösség gyászolja a motorost, de ahogyan arról a kemma.hu is megemlékezett, segítőkészségét, az összefogást, a motorosok iránti tiszteletet és az emberek iránti szeretetet hagyja maga után. A Turul Népe Motoros Egyesület a közösségi oldalán osztotta meg a búcsúztatás időpontját és a család fontos kérését.

Ekkor búcsúznak Pongrácz Józseftől

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Pongrácz Józsefet gyászolják

Pongrácz József 72 éves korában hunyt el, és hamvasztás után búcsúztatják. Október 22-én, szerdán 13 órakor vesznek tőle végső búcsút Tatabányán, a Síkvölgyi temető ravatalozójában. A gyászoló család kéri, hogy mindenki egy szál virággal rója le kegyeletét.

Pongi papa neve egyet jelentett a látványos motoros felvonulásokkal és az összetartó közösséggel. A 15. évfordulós síkvölgyi dzsemborin például közel 500 motoros vonult végig Tatabánya utcáin, a menet pedig még egy különleges esküvőnek is helyszínt adott. Pongrácz József akkor azt mondta: fontos, hogy a hagyományos motoros értékeket a fiatalabb generációk is megtapasztalják.